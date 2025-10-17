米南方軍司令官を退任する意向を表明したアルビン・ホルジー海軍大将/Tom Williams/CQ Roll Call/Sipa USA

（ＣＮＮ）カリブ海を担当地域とする米南方軍を率いる司令官が、任期１年で退任することが分かった。ヘグセス国防長官が１６日、ソーシャルメディアのＸ（旧ツイッター）に投稿した。米国はこれまでカリブ海で、麻薬カルテルとされる組織に対し法的に曖昧（あいまい）な攻撃を複数回実施している。

司令官退任のニュースのわずか数日前には、米軍がベネズエラ沖で麻薬密売の疑いのある船舶に対し５度目の攻撃を実施。６人が死亡していた。また前日の１５日には、トランプ大統領が麻薬と移民の流入を取り締まるため、中央情報局（ＣＩＡ）にベネズエラ国内での活動を許可したと公言している。ＣＮＮはこれより前、同じ１５日に米空軍のＢ５２爆撃機がベネズエラ沖を４時間以上飛行したとも報じていた。

事情に詳しい２人の関係筋がＣＮＮに語ったところによると、ヘグセス氏と南方軍を指揮するアルビン・ホルジー海軍大将の間では、後者が辞任を発表する数週間前から緊張が高まっていたという。関係筋によるとヘグセス氏は、ホルジー氏がカリブ海における麻薬密売人対策に十分な迅速さと積極性を持って行動していないと考えており、作戦に関する必要な情報が得られなかったと不満を漏らしていたという。一方で、南方軍は作戦が合法ではないことを懸念していたと関係筋は付け加えた。

関係筋の１人によると、緊張は１０月６日に国防総省で行われたヘグセス氏、ホルジー氏、そしてケイン統合参謀本部議長との会談で頂点に達した。関係者によるとホルジー氏は会談中に辞任を申し出たが、その場では棚上げされ、１週間以上経過してからの辞任発表となった。また即時に辞任するわけではなく、年末に司令官の地位を退く予定だ。

国防総省のパーネル報道官はXで、ホルジー氏がカリブ海における麻薬対策任務について懸念を表明したとの見方を否定した。

ホルジー氏はＸに声明を出し、２０２５年１２月１２日に「米海軍を退役する」と表明した。同氏は２４年１１月に南方軍の司令官に就任していた。

米海軍も南方軍もコメント要請に応じていない。

ヘグセス氏は今年国防長官に就任して以来、軍全体で多数の高官を交代させている。その中には米軍制服組トップのブラウン統合参謀本部議長、海軍のフランチェッティ作戦部長、空軍ナンバー２のスライフ空軍副参謀総長、国防総省の主要情報機関である国防情報局（ＤＩＡ）のジェフリー・クルーズ局長らの解任も含まれる。