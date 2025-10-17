Mrs. GREEN APPLE¡¢2026Ç¯1·î1Æü¤è¤ê¥Õ¥§¡¼¥º3³«Ëë¡Ö¤è¤ê¿¼¤¯²»³Ú¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×
Mrs. GREEN APPLE¤¬10·î16Æü(ÌÚ)20:00¤è¤ê¡¢¡ÚMrs. GREEN APPLE¤è¤êÂçÀÚ¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¡Û¤È¤·¤ÆYouTubeÀ¸ÇÛ¿®¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±»þ»ëÄ°¼Ô¿ô¤¬65Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤Ê¤«È¯É½¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤À¡£
¡¦2025Ç¯12·î31Æü¤Ç¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º2¡×¤ò´°·ë¤·¡¢2026Ç¯1·î1Æü¤Ë¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º3¡×¤ò³«Ëë¤¹¤ë¤³¤È¡£³èÆ°µÙ»ß´ü´Ö¤ÏÀß¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡£
¡¦Âç¿¹¸µµ® (Vo/Gt)¡¢¼ã°æÞæÅÍ (Gt)¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í (Key)¤Ë¤è¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÔÀ®¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡£
¡¦¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º3¡×³«Ëë¸å¡¢²Æº¢¤Ë1¥ö·î¤ÎÄ¹´üµÙ²Ë¤ò¼è¤ë¤³¤È¡£
¡¦¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º3¡×¤Î¥Ð¥ó¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥Ð¥ó¥É¥¤¥á¡¼¥¸¥«¥é¡¼¤òÈ¯É½¡£
¡¦2026Ç¯6·î9Æü¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ØRingo Jam¡Ù¤¬³«Àß10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·¤¿¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¡£¥Õ¥§¡¼¥º2¤Ç½Ð±é¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Öwith MUSIC¡×¡¢TBS¡ÖCDTV ¥é¥¤¥Ö!¥é¥¤¥Ö!¡×¤Ê¤É)¤ä²»³ÚÀìÌç»ï(¡Ö²»³Ú¤È¿Í¡×¡ÖMUSICA¡×¡ÖROCKIN¡Ç ON JAPAN¡×¤Ê¤É)¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤Î°ìÉô¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£
¡¦2026Ç¯½©º¢¤Ë¡¢¡ÖANTENNA¡×°ÊÍèÌó3Ç¯¿¶¤ê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¡£
À¸ÇÛ¿®¡ÚMrs. GREEN APPLE¤è¤êÂçÀÚ¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¡ÛÆâ¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸ì¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ò°Ê²¼¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
Âç¿¹¡§¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º2¡×¤Î³«Ëë¤«¤é¡¢²æ¡¹¤¬ÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡¢ËÜÅö¤ËÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤ËÊÝÂ¸¤·¤Æ»ÅÉñ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º2¡×¤ò´°·ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Mrs. GREEN APPLE¤Ï¡¢2022Ç¯3·î18Æü¤Î³èÆ°ºÆ³«¤«¤éº£Ç¯12·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤ò¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º2¡×¤È¾Î¤·¤Þ¤¹¡£²þ¤á¤Æ¡¢º£Ç¯2025Ç¯12·î31Æü¤Ç¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º2¡×¤ò´°·ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤³¤³¤ËÀë¸À¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Mrs. GREEN APPLE¤Ï¡¢2026Ç¯1·î1Æü¤Ë¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º3¡×¤ò³«Ëë¤·¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢³èÆ°µÙ»ß´ü´Ö¤òÀß¤±¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º1´°·ë¡×¤«¤é¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º2³«Ëë¡×¤Þ¤Ç¤Ï³èÆ°µÙ»ß´ü´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º2¡×´°·ë¸å¤Ï³èÆ°µÙ»ß´ü´Ö¤òÀß¤±¤º¡¢¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º3¡×¤òÍèÇ¯1·î1Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÔÀ®¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Âç¿¹¡¢¼ã°æ¡¢Æ£ß·¤Î3¿Í¤Ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü2026Ç¯²Æº¢¤Ë1¥ö·î¤ÎÄ¹´üµÙ²Ë¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£
Âç¿¹¡§¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£°Â¿´¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º3¡×³«Ëë¸å¡¢ÍèÇ¯²Æº¢¤Ë1¥ö·î¤ÎÄ¹´üµÙ²Ë¤òÄº¤¤Þ¤¹¡£Äº¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤µ¤¹¤¬¤ËÄº¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼ã°æ¡§Äº¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
Æ£ß·¡§¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º2¡×¤Ï¤½¤¦¤À¤Í¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤Í¡£
Âç¿¹¡§¤¤¤ä¤â¤¦¡¢¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¡£²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º2¡×»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¤ªµÙ¤ß¤Ï1Æü¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£²æ¡¹¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
¼ã°æ¡§¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
Âç¿¹¡§²æ¡¹¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º2¡×¤Ç¤Ï¤ªµÙ¤ß¤é¤·¤¤µÙ¤ß¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À·è¤á¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê»þ´Ö¤È¤·¤ÆÍ°ÕµÁ¤ÊµÙÍÜ´ü´Ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º3¡×¤Î¥Ð¥ó¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥Ð¥ó¥É¥¤¥á¡¼¥¸¥«¥é¡¼¤ÎÈ¯É½¤ËºÝ¤·¤Æ¡£
Âç¿¹¡§¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º2¡×¤Ç¤ÏÌÜÅªÃÏ¤òÄê¤á¤Æ¡¢ÌÜÅªÃÏ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯´ü´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÁÇÅ¨¤Ê·Ê¿§¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼¡¤Î¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º3¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥ß¥»¥¹¤Î¤¤¤Þ¤ò¡¢ÌÜÅªÃÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¸½ºßÃÏ¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë´ü´Ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÉ½¸½¤ò¥Ð¥ó¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ó¥É·ëÀ®»þ¤Î¥í¥´¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º1¡×¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤Î¥í¥´¤¬¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º2¡×¤Î¥í¥´¤¬¤³¤Á¤é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î2¤Ä¤Î¥í¥´¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤¬¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º3¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¾ÝÄ§¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Ð¥ó¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ð¥ó¥É·ëÀ®»þ¤Î½é´ü¾×Æ°¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º2¡×¤ÇÆÀ¤¿¤â¤Î¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼é¤ê¡¢¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º3¡×¤Ç¸½ºßÃÏ¤ò³Î¤«¤á¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º3¡×¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º1¡×¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º2¡×¤Çºî¤ê¾å¤²¤¿¥ß¥»¥¹¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Ð¥ó¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥Ð¥ó¥É¥¤¥á¡¼¥¸¥«¥é¡¼¤Ï¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º3¡×¤«¤é»ÈÍÑ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥ß¥»¥¹¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º3¡×³«Ëë¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü2026Ç¯½©º¢¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¼ã°æ¡§¤´Â¸¤¸¤Î¤È¤ª¤ê¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö10¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¸å¤â¿·¶Ê¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç¿¹¤ÏËÍ¤¿¤Á¤ÎÌÜ¤«¤é¸«¤Æ¤â¾ï¼±¤òÄ¶¤¨¤¿¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç³Ú¶Ê¤ò½ñ¤Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º2¡×¤ÎÌó3Ç¯9¥ö·î¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë½ñ¤¾å¤²¤¿¶Ê¤Ï¤Ê¤ó¤È¡¢ÀèÆüÈ¯É½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤Î¼çÂê²Î¡ÖVariety¡×¤â´Þ¤á¤Æ37¶Ê¤È¤¤¤¦¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎËÍ¤«¤é¸«¤Æ¤â¶Ã¤¯¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¿ô¤Ç¤¹¡£¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²æ¡¹¤ÏÁá¤¯¤âÍèÇ¯¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ê¤É¤Î¼çÂê²Î¤Î½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ£ß·¡§¤â¤Á¤í¤ó¤³¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¡¢¡Ö10¡×¤ÎÈ¯Çä°Ê¹ß¤Î³Ú¶Ê¤¿¤Á¤â¼ýÏ¿¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥É¤òÁÈ¤ó¤À¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¤Î¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ³Ú´ïÌÄ¤é¤·¤Æ³Ú¤·¤¤¡ª²»¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤¤¡ª¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ð¥ó¥É¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È¡¢ËÍ¤¿¤Á¼«¿È¤¬¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¡¢ÍèÇ¯¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡üºÇ¸å¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°§»¢¡£
¼ã°æ¡§ËÜÆü¤Ï¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤Î¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º3¡×³«Ëë¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á¼«¿È¤â¤â¤ÎÀ¨¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º3¡×¤ÎÈ¯É½¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤¢¤È¡¢¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ä¡ÖWonder Museum¡×¤Ê¤É¤â»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»Ä¤ê¤Î¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º2¡×¤â¤â¤Á¤í¤óÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾³§¤µ¤ó¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ªº£¸å¤È¤âMrs. GREEN APPLE¤òµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Æ£ß·¡§º£Æü¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º2¡×¤Ç¤Ï²»³Ú³èÆ°¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¿·¤·¤¤Ä©Àï¤âÄÌ¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎJAM¡ÇS¤Î³§¤µ¤ó¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿½Ð²ñ¤¤¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º3¡×¤Ç¤Ï¡¢Mrs. GREEN APPLE¡¢¤³¤Î3¿Í¤ò¤è¤ê¿¼¤¯³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¡¢¤½¤·¤Æ¤è¤ê¿¼¤¯°¦¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¿¹¡§¤³¤³¤Þ¤Ç¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º¡×¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥ß¥»¥¹¤ò¤è¤ê±Ê¤¯Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¡¢É¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¡¢¤½¤ì¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·è¤·¤Æ¿ô¤ÎÂ¿¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÀ¸³è¤Ë¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î²»³Ú¤¬¤â¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÀº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º2¡×¤Ç¤ÏËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤òÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º3¡×¤Ç¤Ï¤è¤ê¿¼¤¯²»³Ú¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢Âç¿¹¤¬Âç¿¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢Æ£ß·¤¬Æ£ß·¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¼ã°æ¤¬¼ã°æ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¥ß¥»¥¹¤¬¥ß¥»¥¹¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»Ä¤ê¤Î¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º2¡×¤ò¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º3¡×³«Ëë¤ò¡¢»×¤¤ÀÚ¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢Mrs. GREEN APPLE¤ò¡¢¤É¤¦¤¾µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
Mrs. GREEN APPLE¤Ï¡¢10·î¤«¤é5Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡ãMrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 ¡ÈBABEL no TOH¡É¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡ØMGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ¡ÁTHE ORIGIN¡Á¡Ù¤È¥é¥¤¥Ö¥Õ¥£¥ë¥à¡ØMGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ¡ÁFJORD¡Á ON SCREEN¡Ù¤ò11·î28Æü¤ËÆ±»þ¸ø³«¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤ËÅ¸Í÷²ñ¡ØMGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION¡ÖWonder Museum¡×¡Ù¤ò12·î¤«¤é2026Ç¯3·î¤Ë¤«¤±¤ÆÅìµþ¡¦Ê¡²¬¡¦Âçºå¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À10¼þÇ¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤À¡£
¡¡
◾️¡ãMrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 ¡ÈBABEL no TOH¡É¡ä
¡Ú°¦ÃÎ¸ø±é¡Û
10·î25Æü(ÅÚ)¡¡¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à ¥Ê¥´¥ä
³«¾ì16:00 / ³«±é18:00
10·î26Æü(Æü)¡¡¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à ¥Ê¥´¥ä
³«¾ì14:00 / ³«±é16:00
¡ÊÌä¡Ë¥µ¥ó¥Ç¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó 052-320-9100
¡ÚËÌ³¤Æ»¸ø±é¡Û
11·î01Æü(ÅÚ)¡¡ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹ ¥×¥ì¥ß¥¹¥È¥É¡¼¥à (»¥ËÚ¥É¡¼¥à)
³«¾ì16:00 / ³«±é18:00
11·î02Æü(Æü)¡¡ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹ ¥×¥ì¥ß¥¹¥È¥É¡¼¥à (»¥ËÚ¥É¡¼¥à)
³«¾ì15:00 / ³«±é17:00
¡ÊÌä¡ËWESS¡¡info@wess.co.jp
¡ÚÊ¡²¬¸ø±é¡Û
11·î08Æü(ÅÚ)¡¡¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬
³«¾ì16:00 / ³«±é18:00
11·î09Æü(Æü)¡¡¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬
³«¾ì15:00 / ³«±é17:00
¡ÊÌä¡ËBEA 092-712-4221
¡ÚÂçºå¸ø±é¡Û
11·î15Æü(ÅÚ)¡¡µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå
³«¾ì16:00 / ³«±é18:00
11·î16Æü(Æü)¡¡µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå
³«¾ì15:00 / ³«±é17:00
¡ÊÌä¡Ë¥¥ç¡¼¥É¡¼¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó 0570-200-888
¡ÚÅìµþ¸ø±é¡Û
12·î15Æü(·î)¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à
³«¾ì16:00 / ³«±é18:00
12·î16Æü(²Ð)¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à
³«¾ì16:00 / ³«±é18:00
12·î19Æü(¶â)¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à
³«¾ì16:00 / ³«±é18:00
12·î20Æü(ÅÚ)¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à
³«¾ì15:00 / ³«±é17:00
¡ÊÌä¡ËSOGO TOKYO 03-3405-9999
¡¡
¢£¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡Ü¥é¥¤¥Ö¥Õ¥£¥ë¥à 2ºîÉÊÁ´¹ñÆ±»þ¸ø³«
¡ü¥é¥¤¥Ö¥Õ¥£¥ë¥à¡ØMGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ¡ÁFJORD(¥Õ¥£¥è¥ë¥É)¡Á ON SCREEN¡ÙⒸ2025 UNIVERSAL MUSIC LLC
¡ü¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡ØMGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ¡ÁTHE ORIGIN¡Á¡Ù@2025 MGA Film Partners
2025Ç¯11·î28Æü(¶â) 2ºîÉÊÆ±»þ¸ø³«
¡Ú¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô¡Û
¢§¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥ÈÉÕ¤¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô(¥«¡¼¥É)
¡ØMGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ¡ÁFJORD¡Á ON SCREEN¡Ù¡ØMGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM(²¾)¡Ù¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¡Ü¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô(¥«¡¼¥É·ô2Ëç)
È¯ÇäÆü¡§9·î22Æü(·î)18»þ
²Á³Ê¡§6,700±ß(ÀÇ¹þ)
¹ØÆþ¾ì½ê¡§TOHO theater STORE
11·îÃæ½Ü¤è¤ê½ç¼¡È¯Á÷¡¢·à¾ì¸ø³«Æü11·î27Æü(ÌÚ)¤Þ¤Ç¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥»¥Ã¥È¤Ç¹ØÆþ¤ÎÊý¤Ë¤ÏÆÃÅµÉÕ¤(ÆÃÅµ¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¡¦ÆâÍÆ¤Ï¸åÆüÈ¯É½)
¢¨¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ÎÃ±ÉÊÈÎÇä¤Ï¸ø³«Æü¤è¤êÈÎÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Î¼õÉÕ¤Ï11·î14Æü(¶â)¤Þ¤Ç¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ÎÃæ¿È¤Ï±Ç²è¤ÎÆâÍÆ¤Ë¿¨¤ì¤ëµ½Ò¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¡§https://tohotheaterstore.jp/items/103173000
¢§¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô(¥«¡¼¥É)
¡ØMGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ¡ÁFJORD¡Á ON SCREEN¡Ù¡ØMGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM(²¾)¡ÙMGA¥à¥Ó¥Á¥±¥¢¥¯¥ê¥ë¥Õ¥ì¡¼¥à(¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëBOXÉÕ)¡Ü¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô(¥«¡¼¥É·ô2Ëç)
È¯ÇäÆü¡§9·î22Æü(·î)18»þ
²Á³Ê¡§7,470±ß(ÀÇ¹þ)
¹ØÆþ¾ì½ê¡§¥í¡¼¥½¥óÅ¹Æâ¤ÎLoppiÃ¼Ëö¡¦HMV¡õBOOKS online
¢¨¥°¥Ã¥º¤ÎÃ±ÉÊÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£11·î26Æü(¿å)¤è¤ê½ç¼¡¤ªÆÏ¤±Í½Äê¡£
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Î¼õÉÕ¤Ï10·î15Æü(¿å)¤Þ¤Ç¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¡§https://www.lawson.co.jp/campaign/lop_mga10years_film/
¢§¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô(¥«¡¼¥É)
²Á³Ê¡§
¡¦¥é¥¤¥Ö¥Õ¥£¥ë¥à¡§3,000±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡§1,500±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô(¥«¡¼¥É)¡¢¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô(¥ª¥ó¥é¥¤¥ó)¡¢¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô(¥³¥ó¥Ó¥Ë)¤ò10·î31Æü(¶â)¤è¤êÈÎÇäÍ½Äê¡£
¾ÜºÙ¡§https://mga10years-film.jp/
¡¡
¢£Å¸Í÷²ñ¡ØMGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION¡ÖWonder Museum¡×¡Ù
¡ÚÅìµþ²ñ¾ì¡Û
ÆüÄø¡§2025Ç¯12·î6Æü(ÅÚ)¡Á2026Ç¯1·î9Æü(¶â)
»þ´Ö¡§9:00¡Á22:00 ¢¨ºÇ½ªÆþ¾ì 21:00
²ñ¾ì¡§TOKYO NODE GALLERY A/B/C
ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç2-6-2 ¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥¿¥ï¡¼45F
¡ÚÊ¡²¬²ñ¾ì¡Û
ÆüÄø¡§2026Ç¯2·î7Æü(ÅÚ)¡Á2·î21Æü(ÅÚ)
²ñ¾ì¡§ONE FUKUOKA CONFERENCE HALL
Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÅ·¿À1-11-1 ONE FUKUOKA BLDG.6F
¡ÚÂçºå²ñ¾ì¡Û
ÆüÄø¡§2026Ç¯3·î2Æü(·î)¡Á3·î31Æü(²Ð)
²ñ¾ì¡§VS. (¥°¥é¥ó¥°¥ê¡¼¥óÂçºåÆâ)
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÂç¿¼Ä®6¡Ý86 ¥°¥é¥ó¥°¥ê¡¼¥óÂçºå¤¦¤á¤¤¿¸ø±à ¥Î¡¼¥¹¥Ñ¡¼¥¯ VS
¢¨³«ºÅ»þ´Ö¤Ï²ñ¾ì¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
¡ÚÅìµþ²ñ¾ì¡Û
¡ü°ìÈÌ
¡¦Ê¿Æü(Ç¯ËöÇ¯»Ï½ü¤¯)¡§4,300±ß
¡¦µÙÆü(ÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü¡¦Ç¯ËöÇ¯»Ï(12/29-1/2))¡§4,500±ß
¡ü»Ò¶¡(¾®³ØÀ¸)
¡¦Ê¿Æü(Ç¯ËöÇ¯»Ï½ü¤¯)¡§2,100±ß
¡¦µÙÆü(ÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü¡¦Ç¯ËöÇ¯»Ï(12/29-1/2))¡§2,300±ß
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÌµÎÁ(18ºÐ°Ê¾å¤ÎÊÝ¸î¼Ô1Ì¾¤Ë¤Ä¤2Ì¾¤Þ¤Ç)
¡ÚÊ¡²¬²ñ¾ì¡Û
¡ü°ìÈÌ
¡¦Ê¿Æü¡§3,300±ß
¡¦µÙÆü¡§3,500±ß
¡ü»Ò¶¡(¾®³ØÀ¸)
¡¦Ê¿Æü¡§1,600±ß
¡¦µÙÆü¡§1,800±ß
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÌµÎÁ(18ºÐ°Ê¾å¤ÎÊÝ¸î¼Ô1Ì¾¤Ë¤Ä¤2Ì¾¤Þ¤Ç)
¡ÚÂçºå²ñ¾ì¡Û
¡ü°ìÈÌ
¡¦Ê¿Æü¡§4,300±ß
¡¦µÙÆü(ÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü)¡§4,500±ß
¡ü»Ò¶¡(¾®³ØÀ¸)
¡¦Ê¿Æü¡§2,100±ß
¡¦µÙÆü(ÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü)¡§2,300±ß
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÌµÎÁ(18ºÐ°Ê¾å¤ÎÊÝ¸î¼Ô1Ì¾¤Ë¤Ä¤2Ì¾¤Þ¤Ç)
¢¨¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¤Ï¤ª°ì¿ÍÍÍ¤ÎÀÇ¹þ²Á³Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²ñ¾ìµ¬ÌÏ¤ä¾ò·ï¤Ë¤è¤ê³Æ²ñ¾ì¤Ç°ìÉôÅ¸¼¨ÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://mrsgreenapple.com/feature/mga_wm
¡¡
