¿ÍÀ¸½é¤Î¡Ö¥µ¥¤¥ó¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ë»É·ã¡¡Î¦¾åº®À®¶¥µ»¤Î¿·Âç²ñ¡¢¡Ö´ÑµÒ»²²Ã·¿¡×¤Ë¹þ¤á¤¿»Å³Ý¤±¿Í¤Î´ê¤¤
½½¼ï¶¥µ»¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¡Ö10&7 Championships»³·ÁÂç²ñ¡×½é³«ºÅ
¡¡Áª¼ê¤È´ÑµÒ¤Îµ÷Î¥¤ò¶á¤Å¤±¤ë¡¢¿·¤¿¤ÊÎ¦¾å¶¥µ»Âç²ñ¤ÎËë¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£10·î11Æü¤«¤é2Æü´Ö¡¢»³·Á»Ô¤Î¥Í¥Ã¥Ä¤¨¤¬¤ª¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ê»³·Á»Ô¤¢¤«¤Í¥öµÖÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃË»Ò½½¼ï¤È½÷»Ò¼·¼ï¤ò¹Ô¤¦¸øÇ§¶¥µ»Âç²ñ¡ÖÅÏÊÕ¥Ñ¥¤¥×presents 10&7 Championships»³·ÁÂç²ñ¡×¤ÎÂè1²óÂç²ñ¡£¤È¤â¤Ë2ÅÙ¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ì·Ð¸³¤ò»ý¤Ä½½¼ï¶¥µ»¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡¢±¦Âå·¼Í´»á¤ÈÃæÂ¼ÌÀÉ§»á¤¬º®À®¶¥µ»¤ÎÈ¯Å¸¤òÌÜÉ¸¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£
¡¡¹ñÆâ¤«¤é¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿ÃË»Ò16¿Í¡¢½÷»Ò8¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬»²²Ã¡£ÃË»Ò¤Ï±¦Âå·¼¶Ö¡Ê¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¤¬7433ÅÀ¡¢½÷»Ò¤ÏÅÄÃæÍ§Íü¡Ê¥¹¥º¥¡Ë¤¬5529ÅÀ¤È¡¢¤É¤Á¤é¤â2025Ç¯¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢ÇÆ¼Ô¤¬½éÂå²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£±¦Âå·¼¶Ö¤Ï¡¢ËÀ¹âÄ·¤Ó¤Ç4¥á¡¼¥È¥ë60¤Î¼«¸ÊµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë4¥á¡¼¥È¥ë90¤òÄ·¤Ö¤Ê¤É³èÌö¡£¡ÖÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÎ×¤ó¤À¡£31ºÐ¤À¤¬¡¢µ¤¸õ¤ÎÂÐºö¤Ê¤É¤Ç³ØÀ¸¤è¤ê·Ð¸³ÃÍ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Àº¿ÀÌÌ¤Ç¾¡¤Æ¤¿¤È»×¤¦¡£º£¸å¡¢¤É¤ì¤À¤±Âç¤¤ÊÂç²ñ¤Ë¤Ê¤ë¤«³Ú¤·¤ß¡£Âè1²óÍ¥¾¡¤ÇÂÀ×¤ò»Ä¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈËþÂ¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡½÷»Ò¤Ï¡¢³áÌÚºÚ¡¹¹á¡Ê¥Î¥¸¥Þ¡Ë¤¬¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ½ª¼ïÌÜ¤Î800¥á¡¼¥È¥ëÁö¤ÇÅÄÃæ¤¬¤ï¤º¤«5ÅÀº¹¤ÎµÕÅ¾Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥Û¡¼¥à¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¥³¡¼¥¹¼êÁ°¤Þ¤Ç´ÑµÒ¤ò¶á¤Å¤±¤¿¤Ê¤«¡¢´¿À¼¤òÍá¤Ó¤Æ·ãÁö¤·¤¿ÅÄÃæ¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Ë¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ò¤«¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´ÑµÒ¤¬¡Ê»ë³¦¤Ë¡Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤âµ¤»ý¤Á¤¬Æþ¤ëÉôÊ¬¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¤¢¤Ã¤¿¡£´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ´¶Æ°¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢º®À®¶¥µ»¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÎÉ¤¤µ¡²ñ¡×¤È¿·Á¯¤Ê»î¤ß¤Ë¹¥´¶¿¨¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï2¤Ä¤ÎÌÜÅª¤ò»ý¤Ä¡£1¤Ä¤Ï¡¢º®À®¶¥µ»¤Î³èÀ²½¡£ÆüËÜ¤Ë¤ÏÂç²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢Áª¼ê¤¬ÀÚâøÂöËá¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢À¤³¦¤Ø±©¤Ð¤¿¤¤Å¤é¤¤¡£º£Âç²ñ¤Ç¤Ï¹â¹»À¸¡¢Âç³ØÀ¸¡¢¼Ò²ñ¿Í¤¬Æ±¤¸¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÇÀï¤¤¡¢»É·ã¤ò¼õ¤±¹ç¤¦¾õ¶·¤òÄó¶¡¡£¤Þ¤¿¡¢Áí¹ç½ç°Ì¤òÁè¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ïÌÜ¤´¤È¤ÎÍ¥¾¡¼Ô¡¢¼«¸ÊµÏ¿¹¹¿·¼Ô¤ËÉû¾Þ¤òÂ£Äè¡£¸Ä¡¹¤¬ÌÜÉ¸¤ËÄ©¤á¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤¿¡£ÃË»Ò¤Ç¤Ï¡¢È¬¼ï¶¥µ»¤Î¹â¹»µÏ¿¤ò»ý¤ÄµÜ²¼µ±°ì¡Ê»ÔÎ©Á¥¶¶¹â¡¢3Ç¯¡Ë¤¬¡¢1500¥á¡¼¥È¥ëÁö¤òÀ©¤¹¤ë¤Ê¤É·òÆ®¡£¡ÖÉáÃÊ¤ÏÀï¤¨¤Ê¤¤¥·¥Ë¥¢¤ÎÁª¼ê¤ÈÀï¤¨¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£À¤³¦¤ÇÀï¤¨¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÂç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¡£³¤³°¤Î¶¯¤¤Áª¼ê¤È¤âÀï¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¿¨È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸Ä¿ÍµÏ¿¤ÎÉû¾Þ¤Ï¡¢Áª¼ê¤Ë¹¥É¾¡£Áí¹çÀ®ÀÓ¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç°ÕÍßÅª¤ËµÏ¿¤òÁÀ¤¦»ÑÀª¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬¼ïÌÜÊÌ¤Î¼«¸ÊµÏ¿¤ò¹¹¿·¡£½÷»Ò¤Î3¼ïÌÜ¤Ç1°Ì¤ò¼è¤ê¡¢Áö¤êÉýÄ·¤Ó¤Ç¼«¸ÊµÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿³áÌÚ¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤È¥®¥Õ¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢´èÄ¥¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£Âç²ñ¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤¿±¦Âå·¼Í´»á¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤¬¡¢¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿Âç²ñ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´Ø·¸¤Ê¤·¤Ë¼«Ê¬¡ÊÁª¼ê¡Ë¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òºÇÂç²½¤Ç¤¡¢¡Êº£¸å¤ÎÈ¯Å¸¤Î¡Ë²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡Ö»³·ÁTFCº®À®¶¥µ»µÏ¿²ñ¡×¤È¤Î²½³ØÈ¿±þ
¡¡Âç²ñ¤Î¤â¤¦1¤Ä¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢º®À®¶¥µ»¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ç¿¨¤ì¤ä¤¹¤¤Â¸ºß¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£°ìÉô¼ïÌÜ¤Ç´ÑµÒ¤ò¥°¥é¥¦¥ó¥É¥ì¥Ù¥ë¤ËÆþ¤ì¤Æµ÷Î¥¤ò¶á¤Å¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î°ì´Ä¤À¡£Áª¼ê¤Ë¤ÏÂç²ñ¥í¥´Æþ¤ê¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ò»ý¤¿¤»¡¢´ÑµÒ¤Ë¤Ï¤½¤ì¤òÁª¼ê¤«¤é¼õ¤±¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¹ðÃÎ¤·¡¢¸òÎ®¤òÂ¥¤·¤¿¡£³áÌÚ¤¬¡Ö¥µ¥¤¥ó¤¯¤À¤µ¤¤¤È¡¢½é¤á¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡£¼·¼ï¤Ï¡¢Î¦¾å¶¥µ»¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¢¤Þ¤êÃíÌÜ¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¹â¹»À¸¤¿¤Á¤¬¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¹â¹»À¸¤Î»þ¡¢¡ÊÅö»þ¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¡Ë»³ºêÍµª¤µ¤ó¤¿¤Á¤ËÆ´¤ì¤¿¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤½¤¦¤¤¤¦¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¡¢´èÄ¥¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ê¤É¡¢¶¥µ»È¯Å¸¤Î¤¿¤á¤ÎÌò³ä¤òÁª¼ê¤Ë¹Í¤¨¤µ¤»¤ëµ¡²ñ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡È¯µ¯¿Í¤ÎÃæÂ¼»á¤Ï¡Öº£¤Î¡Ê¥È¥Ã¥×¡ËÁª¼ê¤Ë¤Ï¡¢´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤È¸òÎ®¤·¤Æ¡ÊÎ¦¾å¶¥µ»¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¡Ë°ú¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯ÉôÊ¬¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Ë¤É¤¦³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤«¡£±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÎÏ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬Âç»ö¤À¤è¤ÈÁª¼ê¤ËÏÃ¤·¤¿¡£Âç²ñÃæ¤Ë¾¯¤·¤º¤ÄÎÉ¤¤Êý¸þ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È³Î¤«¤ÊÁ°¿Ê¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âç²ñ¤Ï¡¢»³·Á¤Ç¤Î·ÑÂ³³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¡¢ÆüËÜ¤ÎÉý¹¤¤º®À®¶¥µ»Áª¼ê¤¬»³·Á¤Ë½¸¤¤¡¢»³·Á¤«¤éÀ¤³¦¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤¯Âç²ñ¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¹Í¤¨¤¬¤¢¤ë¡£³¤³°Áª¼ê¤Î¾·æÛ¤â¸¡Æ¤¡£3Ç¯¸å¤ËÀ¤³¦Î¦Ï¢¤Î¸ø¼°¥Ý¥¤¥ó¥ÈÂç²ñ¤Ë³Ê¾å¤²¤¹¤ë¤³¤È¤âÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÃÏ¸µ¤Î¶¨ÎÏ¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡»³·Á³«ºÅ¤Î¸°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡¢¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤Å¬À¼ïÌÜ¤Ë½Ð²ñ¤¦²ÄÇ½À¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö»³·ÁTFCº®À®¶¥µ»µÏ¿²ñ¡×¤ÎÂ¸ºß¤¬Âç¤¤¯¡¢¶¦ºÅ¤Î·Á¤ò¼è¤Ã¤¿¡£¶¥µ»¤ä¼ïÌÜ¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÌÏº÷¤¹¤ë¡Ö10&7¡×¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤·¤¿»³·ÁTFC¤Î¸Þ½½ÍòÅ°Íý»öÄ¹¤Ï¡Ö¼ÂºÝ¤Ë°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢°ãÏÂ´¶¤Ï¤Ê¤¤¡£²æ¡¹¤¬¡¢º®À®¶¥µ»¤ÎÈ¯Å¸¤Î°ì½õ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÈ¯Å¸¤òÃµ¤ëµÏ¿²ñ¤ÈÂç²ñ¤Î²½³ØÈ¿±þ¤Ë´üÂÔ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âç²ñ»²²Ã¤È´ÑÀï¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Î³èÀ²½¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤È¤³¤í¡£¥Í¥Ã¥Ä¤¨¤¬¤ª¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÏÂç¤¤Ê¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¤Ê¤¤²ñ¾ì¤Ç¡¢´ÑµÒ¤ÈÁª¼ê¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¤¡£µÏ¿²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿²æ¤¬»Ò¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤ËÍè¾ì¤·¤¿¾¾ÅÄÊþ¼£¤µ¤ó¤Ï¡¢10&7¤ÎÃË»ÒËÀ¹âÄ·¤Ó¤ò´ÑÀï¡£¡Ö¤³¤ì¤À¤±¶á¤¤µ÷Î¥¤Ç¡¢¸½Ìò¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤ÏÎÉ¤¤ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£»³·Á¤Î¥ì¥Ù¥ë¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
ÃÏ¸µ¤È¤Î¸òÎ®¤ò¿¼¤á¡ÖÃÏ°è¤Î¤ªº×¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡×
¡¡ÃÏ¸µÏÈ¤ÇÂç²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿ã·Æ£·ó¿®¡Ê»³·ÁÂç¡¢4Ç¯¡Ë¤Ï¡¢Ãæ³ØÀ¸¤ÇÎ¦¾å¶¥µ»¤ò»Ï¤á¤ÆºÇ½é¤Ë»î¹ç¤ò¤·¤¿»×¤¤Æþ¤ì¤Î¶¯¤¤²ñ¾ì¤Ç4¼ïÌÜ¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤¹¤ëÊ³Æ®¡£¸«¼é¤Ã¤¿Î¾¿Æ¤äÃç´Ö¤ÎÉô°÷¤ÈÏÃ¤¹¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡Ö¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Ç¡¢¤ªº×¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¶¥µ»¤ò¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂç²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ÆÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡¢»³·Á¸©¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅìËÌ·÷¤Ç¤Î½½¼ï¶¥µ»¤Î¿Í¸ý¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡×¤È¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¿Æ¶á´¶¤Î¶¯¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æº¬ÉÕ¤¯¥¤¥á¡¼¥¸¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¶¥µ»³¦¤Ç¤ÎÀ¤Âå¤ä¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òÄ¶¤¨¤¿¸òÎ®¤È¡¢Î¦¾å¶¥µ»¤È³«ºÅÃÏ¤Î¸òÎ®¡£2¤Ä¤ÎÃì¤òÂÀ¤¯¤Ç¤¤ë¤«¤¬¡¢º£¸å¤ÎÈ¯Å¸¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¡£ÃæÂ¼»á¤Ï¡Ö¾®³ØÀ¸¤ä¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥µ¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¤¤¡£ÃÏ¸µ¤ÎÊý¤È¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î¤ªº×¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¶á¤Å¤±¤¿¤¤¡£Ì´¤Ï¡Ê»³·ÁÌ¾Êª¤Î¡Ë°ò¼Ñ²ñ¤ÈÊ»ºÅ¡×¤ÈÌ´¤òÉÁ¤¤¤¿¡£
¡¡Âè1²óÂç²ñ¤Ï¡¢º£¸å¤Ø¤ÎÉÛÀÐ¤È¤Ê¤ë¡£±¦Âå·¼Í´»á¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£ºÇ½ª¼ïÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃË»Ò¤Î1500¥á¡¼¥È¥ëÁö¤Þ¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¡¹¤¬¤¤¤¿¤¬¡¢¤â¤Ã¤È´ÑµÒ»²²Ã·¿¤ÎÂç²ñ¤Ë¤·¤¿¤¤¡£»ä¤¬·Ð¸³¤·¤¿³¤³°¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¥ì¥Ù¥ë¤Ç°ì¼þ¡¢´ÑµÒ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³ÆÁª¼ê¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤â¤Ã¤È»Å³Ý¤±¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÇ®¤Ã¤Ý¤¯ÏÃ¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡Î¦¾å¶¥µ»¤Î²¦¤ò·è¤á¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ëÃË»Ò½½¼ï¡¢½÷»Ò¼·¼ï¤Î¿·Âç²ñ¡Ö10&7 Championships¡×¤Ï¡¢»³·ÁÌ¾Êª¤ÎÎ¦¾åº®À®¶¥µ»Âç²ñ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£Áª¼ê¤È´ÑµÒ¤¬¶á¤Å¤¤¤¿2Æü´Ö¤Ï¡¢º®À®¶¥µ»¤ÎÌ¤Íè¤ò¾È¤é¤¹Âè°ìÊâ¤À¡£
¡ÊÊ¿Ìî µ®Ìé / Takaya Hirano¡Ë