ブルワーズと本拠地で激突

　米大リーグ、ドジャースは16日（日本時間17日）、本拠地でブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第3戦を3-1で制し、3連勝でワールドシリーズ進出に王手をかけた。佐々木朗希投手が登板した9回、先頭打者の三遊間への当たりでムーキー・ベッツ内野手がスーパープレーを披露。日本人ファンから絶賛が相次いだ。

　3-1と2点リードの9回、佐々木がマウンドに上がった。

　先頭のボーンの当たりは三遊間へ。これをベッツが逆シングルでつかみ、ジャンピングスローで刺した。ベッツが右手を突き上げれば、佐々木もベッツを見つめて人さし指を天へ。ベンチの大谷も左手を突き上げていた。

　ベッツの神守備にXの日本人ファンからも絶賛の声が並んだ。

「ベッツ様　こんな感動する守備があるのか」
「ベッツの、あの深いところからの正確なワンバン、芸術だよねー」
「ベッツのプレーはデカかったなー」
「ベッツの守備エグすぎ。これで外野手のゴールドクラバーなのやべえよ」
「何回見てもベッツのジャンピングスローすごすぎる」
「ベッツの体幹バケモノすぎてる」
「9回のベッツの守備ヤバかった！！　抜けてたら違った展開になってたのかも」

　ドジャースは今季レギュラーシーズンで6戦全敗だった天敵ブルワーズに、リーグ優勝決定シリーズで3連勝。ワールドシリーズ進出に王手をかけた。

