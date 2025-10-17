ブルワーズと本拠地で激突

米大リーグ、ドジャースは16日（日本時間17日）、本拠地でブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第3戦を3-1で制し、3連勝でワールドシリーズ進出に王手をかけた。佐々木朗希投手が登板した9回、先頭打者の三遊間への当たりでムーキー・ベッツ内野手がスーパープレーを披露。日本人ファンから絶賛が相次いだ。

3-1と2点リードの9回、佐々木がマウンドに上がった。

先頭のボーンの当たりは三遊間へ。これをベッツが逆シングルでつかみ、ジャンピングスローで刺した。ベッツが右手を突き上げれば、佐々木もベッツを見つめて人さし指を天へ。ベンチの大谷も左手を突き上げていた。

ベッツの神守備にXの日本人ファンからも絶賛の声が並んだ。

「ベッツ様 こんな感動する守備があるのか」

「ベッツの、あの深いところからの正確なワンバン、芸術だよねー」

「ベッツのプレーはデカかったなー」

「ベッツの守備エグすぎ。これで外野手のゴールドクラバーなのやべえよ」

「何回見てもベッツのジャンピングスローすごすぎる」

「ベッツの体幹バケモノすぎてる」

「9回のベッツの守備ヤバかった！！ 抜けてたら違った展開になってたのかも」

ドジャースは今季レギュラーシーズンで6戦全敗だった天敵ブルワーズに、リーグ優勝決定シリーズで3連勝。ワールドシリーズ進出に王手をかけた。



（THE ANSWER編集部）