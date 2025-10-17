◆第２８回富士Ｓ・Ｇ２（１０月１８日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝１着馬にマイルＣＳの優先出走権

好メンバーがそろった同レースの枠順が１７日に確定した。１６００メートルでＧ１・３勝のジャンタルマンタル（牡４歳、栗東・高野友和厩舎、父パレスマリス）は８枠１４番から秋シーズンを始動する。

昨年のマイルＣＳでＧ１初制覇を飾り、今年はドバイターフを制したソウルラッシュ（牡７歳、栗東・池江泰寿厩舎、父ルーラーシップ）は４枠６番、武豊騎手と初コンビのＮＨＫマイルＣで２着に好走したマジックサンズ（牡３歳、栗東・須貝尚介厩舎、父キズナ）は１枠１番から古馬撃破を狙う。

決定した枠順は次の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）マジックサンズ 牡３ ５５ 武 豊

（２）ウォーターリヒト 牡４ ５７ 菅原 明良

（３）シャイニーロック 牡９ ５７ 山本 聡哉

（４）ウンブライル 牝５ ５５ クリストフ・ルメール

（５）レイベリング 牡５ ５７ 津村 明秀

（６）ソウルラッシュ 牡７ ５９ 団野 大成

（７）ニシノスーベニア 牡６ ５７ 大野 拓弥

（８）ジュンブロッサム 牡６ ５８ 石川 裕紀人

（９）キープカルム 牡４ ５７ 坂井 瑠星

（１０）グリューネグリーン 牡５ ５７ 石橋 脩

（１１）ガイアフォース 牡６ ５７ 横山 武史

（１２）シャンパンカラー 牡５ ５８ 戸崎 圭太

（１３）ファーヴェント 牡４ ５７ 佐々木 大輔

（１４）ジャンタルマンタル 牡４ ５９ 川田 将雅