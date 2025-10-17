◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦 ドジャース３―１ブルワーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルスードジャースタジアム）

ドジャース・佐々木朗希投手（２３）が１６日（日本時間１７日）、２連勝で迎えたナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦の本拠地・ブルワーズ戦でリリーフ登板し、完璧な投球で３者凡退で締めた。ポストシーズンはチーム９試合目で５度目の登板。２点リードの９回のマウンドに上がると、本拠地からは「ローキ！」「ローキ！」と朗希コールの大歓声がわき起こった。

この日は先発のグラスノーが５回２／３を３安打１失点８奪三振と好投。“守護神”として堂々の投球で締めた佐々木は「毎回先発ピッチャーが素晴らしい仕事をしているので、その試合を壊さないように、勝てるように、できることは残りのアウトを取ることだけなので、そこに集中してこれからもやっていきたいと思います」とうなずいた。

先頭ボーンは三遊間への深い打球となったが、ベッツが華麗なジャンピングスローで遊ゴロに。６番フリリックは、内角直球で遊飛に打ち取ると、続くダービンは空振り三振で締めた。ドジャースは３連勝を飾り、２年連続ＷＳ進出に王手を掛けた。

佐々木は「前回はなかなかいい投球ができなかったので、ゾーンで押して、スピードも戻っていたので、自信持って投げることができました。不安もあったんですけど、この期間でしっかり調整できたので、そこら辺は初球投げてみていけるかなと思いました」と充実の汗をぬぐった。

◆朗希のポストシーズン登板

★ワイルドカードシリーズ（レッズ戦）

▽第２戦 １回無安打無失点、最速１６３・２キロ

★地区シリーズ（フィリーズ戦）

▽第１戦 １回１安打無失点、最速１６２・５キロ＝セーブ

▽第２戦 １／３回無安打無失点、最速１５９・８キロ＝セーブ

▽第４戦 ３回無安打無失点、最速１６２・１キロ

★リーグ優勝決定シリーズ（ブルワーズ）

▽第１戦 ２／３回１安打１失点、最速１５９・８キロ＝ホールド