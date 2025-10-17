1枚あれば長く使える！【ユニクロ】ガバッと大人買いしたい♡「シンプルロンT」

秋冬何かと使えるシンプルなロンTは、デザイン豊富な【ユニクロ】をチェックしてみて。ほどよいフィット感で着こなしやすいリブＴシャツや、レイヤードにも使いやすいハイネックなど、大人のワードローブを充実させてくれそうなロンＴが目白押し。色違いやデザイン違いで思わず大人買いしたくなる、ユニクロで注目のシンプルロンTをご紹介します。

すっきり着られるラグランスリーブTシャツ

【ユニクロ】「ソフトリブT/長袖/ラグラン」\1,990（税込）

メリハリのあるバイカラーがおしゃれな、ラグランスリーブのロングTシャツ。ダークグリーン × ホワイト、ネイビー × グレーの2パターンを展開しています。丈と袖はやや長めになっており、生地にフィット感があるので、縦長のラインを強調しながらすっきり着こなせそうです。公式HPによると「ソフトな肌ざわりで、上質感のあるコットンブレンドのリブ素材」を使用しているとのこと。見た目のきれいさや、快適な着心地にも期待できそうなアイテムです。

カジュアルに着こなしたいリブTシャツ

【ユニクロ】「リブヘンリーネックT/長袖」\1,990（税込）

ほどよいフィット感がある、リブ素材を使ったロングTシャツ。5つの小さなボタンが並んだ、ヘンリーネックがおしゃれです。1枚で着てもサマになり、オフの日のラフなカジュアルコーデから、お仕事の日のきれいめカジュアルまで、幅広く活躍しそう。レッドやオリーブなど秋らしいこっくりとしたカラーや、オフホワイト、ライトグレー、ブラックといった着回し力の高いカラーの全5色展開です。

1枚でもレイヤードでも決まるハイネックTシャツ

【ユニクロ】「リブハイネックT/長袖」\1,990（税込）

リブ素材を使った、スリムなシルエットのハイネックTシャツ。公式HPでは「適度な厚みがあり、上質な風合いのリブ素材なので1枚でも着やすい」と紹介があり、透けや寒さを気にせずに着られそうです。すっきりと着られる形なので、カーディガンやジャンパースカートなどとレイヤードするのもおすすめ。ホワイトやベージュなど全7色展開で、カラーバリエーションが豊富なのも魅力的です。着こなしの幅を広げるのに、色違いで複数枚そろえるのもよさそう。

リラックス感あるゆったりロンT

【ユニクロ】「ソフトコットンラウンドヘムT/長袖」\1,990（税込）

リラクシーな着こなしが作れる、ゆったりシルエットのロングTシャツ。ラウンドヘムになっているので、裾はインでもアウトでも、どちらでもおしゃれに着こなせそうです。公式HPにて「着回しのきくクルーネックなのでインナーとしても使いやすい」と紹介があり、秋から冬まで長く使えそうな予感。コーデの主役としても、脇役としてもフル活用できそうなアイテムです。カラーはクリームやブラックなどベーシックな4色展開。

