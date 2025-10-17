韓国のボーイズグループEXO（エクソ）出身のTAO（タオ、本名・黄子韜、Huang Zitao）が、SMROOKIES（SMルーキーズ）出身の歌手兼女優の徐芸洋（Xu Yiyang）と16日、中国海南省三亜市で盛大な結婚式を挙げた。

2人の結婚式は「海洋の星（Star of the Ocean）」をテーマに行われた。青い照明と天の川をイメージしたステージの上で、TAOと徐芸洋は互いに愛の誓いを交わした。爆竹が鳴らされ人工の雪が舞う中、2人がキスを交わす場面は現地メディアやSNSを通じてリアルタイムで拡散した。

式には両家の家族や親しい知人のみが招待されたが、一部の場面は生中継され、ファンもオンラインで視聴することができた。現地メディアは「ファンのために“オンライン参列”の場を設けたのは異例の決断だった」と伝えた。

TAOと徐芸洋には、どちらもSMエンターテインメント出身という共通点がある。TAOは2012年にEXOのメンバーとしてデビューし、その後中国に戻ってソロ歌手および俳優として活動してきた。徐芸洋はSMROOKIESで練習生として活動したのち、中国に戻ってTAOが設立したL．TAOエンターテインメントに所属し、本格的な芸能活動を続けてきた。

2人は2020年から交際説が浮上しており、2024年12月には婚姻届を提出して法的に夫婦となっていた。今回の結婚式は公式な「公開ウェディング」の場となった。