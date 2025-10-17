BTS（防弾少年団）のメンバーV（本名キム・テヒョン）が空港ファッションで披露した人形「ヒロノ・ドール」が完売騒動を巻き起こし、新たな流行として定着している。

Vは10月4日、フランス・パリで開かれるファッションウィークに出席するため出国した。出国当時、Vのファッションはもちろん、ヘアスタイルやアンバサダーとして活動している高級ブランド「セリーヌ（CELINE）」のバッグに取り付けた人形「ヒロノ・ドール（Hirono Living Wild Fight for Joy ぬいぐるみ）」にも熱い注目が集まった。

ヒロノ・ドールはもともとキーホルダーとして作られたものではなかったが、Vが自らカスタマイズしてセリーヌのバッグにキーチャームとしてつけるセンスを見せた。

Vがヒロノ・ドールを持って姿を現してからわずか数時間のうちに、中国のポップマート（POPMART）公式サイトでは500個以上が売れ、完売となった。さらに韓国、英国、日本、タイなど各国のポップマート公式サイトでも完売騒動を巻き起こした。ヒロノ・ドールはVを思わせるクマのキャラクターで、特にVが好んで用いるイメージである「火」を手にしている点でも注目を集めている。ポップマートの公式インスタグラムもこれを意識し、「自分にそっくりなクマのかぶり物をしたヒロノ」というVを連想させるような文句で商品を紹介し、購買意欲を刺激するマーケティングを展開している。