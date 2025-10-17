À¤³¦¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¤ò½ä¤ë¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¤Î¡Ö¥¢¥½¡¼¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¡£Âè2ÃÆ¤Ï¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¤ä¥¯¥ì¡¼¥à¥Ö¥ê¥å¥ì¤¬¤ªÌÜ¸«¤¨
3¼ïÎà¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¤Î¥¢¥½¡¼¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¡¢¿·ºî¡ÖÀ¤³¦¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê¥¯¥ì¡¼¥à¥Ö¥ê¥å¥ì¡¦¥Ù¥ë¥®¡¼¥·¥ç¥³¥é¡¦¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¡Ë¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
10·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÁ´¹ñ¤Ë¤ªÌÜ¸«¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦Í³ÚÄ®¤Ç¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¤È±Ç²è¡Ø¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥à¡¼¥ó Í¾Ì¿È¾Ç¯¤ÎÎø¡Ù¤¬¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
À¤³¦¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¤Î¥¢¥½¡¼¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹
¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¤Î¥¢¥½¡¼¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥ß¥Ë¥«¥Ã¥×¤è¤ê¾¯¤·¾®¤µ¤á¤Ê70ml¤Î¥«¥Ã¥×¥¢¥¤¥¹3¼ïÎà¤ò2¸Ä¤º¤ÄµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡£
2025Ç¯½Õ¤Ë¿·ÅÐ¾ì¤·¤¿¡ØÀ¤³¦¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ï¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¿Íµ¤¥Ç¥¶¡¼¥È¤ò¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥ÄÎ®¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
¥·¥ê¡¼¥ºÂè2ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê¥¯¥ì¡¼¥à¥Ö¥ê¥å¥ì¡¦¥Ù¥ë¥®¡¼¥·¥ç¥³¥é¡¦¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¡Ë¡×¡ÊÀÇ¹þ1074±ß¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£
³«È¯Ã´Åö¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¤³¦¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¤ÎÃæ¤«¤éÆÃÊÌ´¶¡õ¤´Ë«Èþ´¶¤Î¤¢¤ë3¼ïÎà¤ò¸·Áª¤·¤¿¡¢½©Åß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎìÔÂô¤ÇÇ»¸ü¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¤«¤é¸·Áª¤·¤¿3¼ïÎà¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼
¡Ø¥¯¥ì¡¼¥à¥Ö¥ê¥å¥ì¡Ù¤Ï ¡È¾Ç¤¬¤·¤¿¥¯¥ê¡¼¥à¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¤â¤Ä¥Õ¥é¥ó¥¹È¯¾Í¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¡£
Íñ¤ÎÉ÷Ì£Ë¤«¤Ê¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¡¢¤Û¤í¶ì¤¯¥«¥ê¥«¥ê¿©´¶¤Î¥«¥é¥á¥ë¥Á¥Ã¥×¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò²Ã¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥Ù¥ë¥®¡¼¥·¥ç¥³¥é¡Ù¤Ï²¦¼¼¸æÍÑÃ£¤Î¥·¥ç¥³¥é¥È¥ê¡¼¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¡¢¥Á¥ç¥³¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ç¥¶¡¼¥È¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¥Ù¥ë¥®¡¼»º¤Î¥Á¥ç¥³¤ò»ÈÍÑ¡£
¥«¥«¥ªËÜÍè¤ÎÇ»¸ü¤ÊÉ÷Ì£¡ß¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¸ý¤É¤±¤¬´®Ç½¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
¡Ø¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¡Ù¤Ï¡¢¥ê¥Ã¥Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤¿¤á¥¯¥ê¡¼¥à¤òÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÇÇÛ¹ç¤·¤¿¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ý¡¼¥Í¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡ß¥³¥³¥¢¤ò²Ã¤¨¤¿¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¥½¡¼¥¹¤Î¥Þ¥ê¥¢¡¼¥¸¥å¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Ç¡È»ä¤ò¸µµ¤¤Å¤±¤Æ¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤Î¤À¤È¤«¡£
3¼ïÎà¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¤·¤¿¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥·¥§¥¢¤·¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
À¤³¦³ÆÃÏ¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¤ò½ä¤ë¤è¤¦¤Ê¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬ÌÜ°õ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀ¤³¦¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê¥¯¥ì¡¼¥à¥Ö¥ê¥å¥ì¡¦¥Ù¥ë¥®¡¼¥·¥ç¥³¥é¡¦¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¡Ë¡×¤Ï10·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£
´ü´Ö¸ÂÄê¤Ê¤Î¤Ç¿©¤ÙÆ¨¤·¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤ªÁá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢¨É½¼¨²Á³Ê¤Ï´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ç¤¹¡£
¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä ¥¢¥½¡¼¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://www.haagen-dazs.co.jp/products/special/assort-box/
±Ç²è¡Ø¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥à¡¼¥ó¡Ù¤È¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ
¤Þ¤¿10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î2Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢³©Àî¤Ê¤ª¤µ¤ó¤Î½ã°¦¾®Àâ¡Ø¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥à¡¼¥ó¡Ù¤¬¸¶ºî¤Î±Ç²è¡Ø¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥à¡¼¥ó Í¾Ì¿È¾Ç¯¤ÎÎø¡Ù¤Î¸ø³«¤òµÇ°¤·¤¿¡¢ÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÈHand in Hand Moon¡É¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¥ë¥ß¥ÍÍ³ÚÄ®¡¦¥ë¥ß¥Í¥Ñ¥µ¡¼¥¸¥å¤Ë¡Ø¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥à¡¼¥ó¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ô¥ó¥¯¤Î·î¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤¬½Ð¸½¡£
·î¤ÎÁ°¤ÇÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤°¤È2¿Í¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤Å¤¤¤¿¾Ú¤È¤·¤Æ¡¢·î¤Î¡È¤¦¤µ¤®¡É¤«¤é¥ß¥Ë¥«¥Ã¥×¡Ø¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¡Ù¤¬¤½¤Ã¤È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¤½¤¦¡£
1¿Í¤Ë¤Ä¤1¸Ä¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È°ì½ï¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ³µÍ×
¾ì½ê¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÍ³ÚÄ®2-5-1¥ë¥ß¥ÍÍ³ÚÄ® ¥ë¥ß¥Í¥Ñ¥µ¡¼¥¸¥å
Æü»þ¡§10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë13:30¡Á20:30¡¢10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë12:00¡Á19:00
¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.haagen-dazs.co.jp/
»²¾È¸µ¡§
¡Ö¥¢¥½¡¼¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä ¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹
¡ÖHand in Hand Moon¡×¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä ¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹
