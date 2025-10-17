¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤ä¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ÏÂ´¶È¤·¤¿¡Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹À®¸ù¼Ô¤¬¥Ö¡¼¥¹¥È¤»¤º¤Ë¼«Ê¬¤ÎÍã¤ÇÈô¤Ö¤¿¤á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¸³è½¬´·
※本稿は、角谷リョウ『仕事の質を高める休養力』（フォレスト出版）の一部を再編集したものです。
¢£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÇÀ®¸ù¤·¤¿¤±¤ì¤Ð¥¨¥Ê¥¸¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤ÏÁá¤á¤ËÂ´¶È¤»¤è
ÀèÆü¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤ËÍ·¤Ó¤Ë¤¤¿¼ã¤¤¥É¥¯¥¿¡¼¤¬¡¢¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°Ãæ¤Ë¥¨¥Ê¥¸¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¥°¥Ó¥°¥Ó°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Ï¡ÖÀäÂÐ²ñ¼Ò¤ò¾å¾ì¤µ¤»¤ë¡ª¡×¤ÈÌî¿´¤à¤½Ð¤·¤Î¿Í¡£
¤â¤Á¤í¤ó¤½¤Îµ¤¹ç¤¤¤ÏÂçÀÚ¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤Ï¿´¤ÎÃæ¤Ç¤³¤¦¤Ä¤Ö¤ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¿Í¡¢¤½¤í¤½¤í¡È¥¨¥Ê¥É¥ê°ÍÂ¸¡É¤«¤éÂ´¶È¤»¤ó¤È¥ä¥Ð¤¤¤¾¡×
¼ÂºÝ¡¢»ä¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¼ÒÄ¹¤¬¤è¤¯½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´ù¤Î¾å¤Ë¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤ä¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ÏÆü¾ïÃãÈÓ»ö¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢À¼¤òÂç¤Ë¤·¤Æ¸À¤¤¤¿¤¤¡£
¡Öº£¤¹¤°Â´¶È¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×
»ä¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¤ÎÌ¾¸Å²°ÊÛ¤Ç¸À¤¦¤Ê¤é¤³¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤½¤ê¤ã°ì»þÅª¤Ë¤Ïµ¤¹ç¤¤Æþ¤ë¤À¤¬¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ìÂ³¤±¤È¤Ã¤¿¤éÂÎ¤Ö¤Ã²õ¤ì¤ë¤Ç¤è¡×
¤½¤·¤Æ¡Ä¡ÄËÜÅö¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¿Í¤Ï¤³¤Î¡È¥¨¥Ê¥É¥ê¥Õ¥§¡¼¥º¡É¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ÎÍÌ¾¤Ê¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Þ¥³¤Ê¤ê¼ÒÄ¹¤â¡¢°ÊÁ°¤Ï¤è¤¯¥¨¥Ê¥¸¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â·ë²ÌÅª¤ËÂÎ¤ò²õ¤·¡¢º£¤â¸å°ä¾É¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ì¤À¤±¤Î¿Í¤Ç¤¹¤é¡¢Â´¶È¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥¨¥Ê¥¸¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¡Ö¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¥ï¥Ê
¥¨¥Ê¥¸¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤Î³ÐÀÃ¸ú²Ì¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ÈÅüÊ¬¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ñ¥ó¥Á¡£
¥¨¥Ê¥É¥ê¤Î¥ï¥Ê¡¡¡µ¶¤ê¤Î³ÐÀÃ¥á¥«¥Ë¥º¥à
¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ÏÇ¾¤ÎÈèÏ«¿®¹æ¤ò°ì»þÅª¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡ÖÈèÏ«¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤À¤±¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ÏÂÎ¤Î±üÄì¤ÇÈèÏ«¤¬¥â¥ê¥â¥êÃßÀÑÃæ¡£¡Ö¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ª¡×¤Ï¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¨¤Ðºø³Ð¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¸ú²Ì¤¬ÀÚ¤ì¤¿¤È¤¤Ë½±¤¦¡ÈÈ¿Æ°ÈèÏ«¡É¤Ï¡¢¥¾¥ó¥Ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤À¤ë¤µ¡£¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¼«Ê¬¤¬ÈèÏ«¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥ª¥Á¤Ç¤¹¡£
¥¨¥Ê¥É¥ê¤Î¥ï¥Ê¢¡¡ÅüÊ¬¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Î¶²ÉÝ
¥¨¥Ê¥¸¡¼¥É¥ê¥ó¥¯1ËÜ¤Ë³Ñº½Åü10¸ÄÊ¬¡ÊÌó50¥°¥é¥à¡Ë¤ÎÅüÊ¬¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥«¥ó¤È·ìÅüÃÍ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¡Ö¥¤¥±¤ë¡ª¡×¤È´¶¤¸¤¿¸å¤Ï¡Ä¡ÄµÞ¹ß²¼¡£¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤¬Ë½Áö¤·¤Æ¶¯Îõ¤ÊÌ²µ¤¤È´Å¤¤¤â¤Î¤Ø¤Î³éË¾¤¬½±¤¦¡£
¤³¤ì¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤¿¤È¤¨¤ë¤È¡ÖÃ»´üÍ»»ñ¤Ç¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥í¡¼²ó¤·¤Æ¤¿¤éÍøÂ©ÃÏ¹ö¤ÇÄÙ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹Î©¤Á¾å¤²½é´ü¤Ï¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ï¥¤¡×¤Ç¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£»ä¤âµ¯¶È¤·¤¿¤Æ¤Îº¢¤Ï¡¢¶²ÉÝ¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ç¡ÖÀµÄ¾¥·¥é¥Õ¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤È¤ì¤ó¡×¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤Ç¥¨¥Ê¥É¥ê¤ËÍê¤ë¤È¡¢²óÉüÎÏ¥¼¥í¤Î¥¾¥ó¥Ó¼ÒÄ¹¤Î´°À®¤Ç¤¹¡£
ÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËÜÅö¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤¯¿Í¤Ï¡¢¤³¤Î¥Õ¥§¡¼¥º¤òÁá¤¯È´¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ï¡¼¥É¥·¥ó¥°¥¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë·Ð±Ä¤Î½¤Íå¾ì¡£¤½¤³¤ò¥¨¥Ê¥É¥ê¤ÇÌµÍý¤ä¤ê¾è¤êÀÚ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤Ï¡¢·ë¶É¤É¤³¤«¤ÇÇ³¤¨¿Ô¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¿¿¤ÎÀ®¸ù¼Ô¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÅú¤¨¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö·ë¶É¡¢²óÉüÎÏ¤¬¤¹¤Ù¤Æ¡×
Èà¤é¤Ï¿çÌ²¡¢±¿Æ°¡¢¿©»ö¡¢¥á¥ó¥¿¥ë´ÉÍý¤òÅ°Äì¤·¡¢¡ÖÊä½õÎØ¤Ê¤·¡×¤Ç¤â¥Ï¡¼¥É¥·¥ó¥°¥¹¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ¤³¦¤Ï¥·¥Ó¥¢¤Ç¤¹¡£¾¡¤Ä¤¿¤á¤ËÃ»´ü¥Ö¡¼¥¹¥È¤¬É¬Í×¤Ê¾ìÌÌ¤â¤¢¤ë¡£¤Ç¤âÄ¹´üÀï¤òÀ¸¤È´¤¯¤Ë¤Ï¡ÖÎäÀÅ¤µ¡×¤È¡Ö²óÉüÎÏ¡×¤òÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤â¤¦¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë°û¤Þ¤ó¤È¤ä¤Ã¤È¤ì¤ó¡×
¤½¤ó¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£
¡ÖËÜÅö¤ÎÍã¤Ï¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤Ë¤¢¤ë¡×
¤µ¤¢¡¢º£Æü¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä¡¢¥¨¥Ê¥¸¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤«¤éÂ´¶È¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡Ì¤Íè¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¤Ã¤È¡Ö¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¡ª¡×¤ÈË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
³ÑÃ« ¥ê¥ç¥¦¡Ê¤¹¤ß¤ä¡¦¤ê¤ç¤¦¡Ë
¿çÌ²¥³¡¼¥Á
LIFREE¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô¡¢¿çÌ²¡¦Ä¶²óÉü¸¦µæ½ê ½êÄ¹¡£Âç¼ê´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢·×160 ¼Ò¡¢Îß·×16 Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò²þÁ±¤·¤Æ¤¤¿¾åµé¿çÌ²·ò¹¯»ØÆ³»Î¡£ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¨²ñ¸øÇ§¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ØÆ³¼Ô¡£ÆüËÜ¿çÌ²³Ø²ñ²ñ°÷¡£ÆüËÜ¥µ¥¦¥Ê³Ø²ñ³Ø²ñ°÷¡£Ç§ÃÎ¹ÔÆ°ÎÅË¡¤ä¿´Íý³Ø¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î¿çÌ²²þÁ±¥á¥½¥Ã¥É¤Ë¤è¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢1 ²ó¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼»²²Ã¤ÇÉÔÌ²¾É¥ì¥Ù¥ë¤Î¼õ¹Ö¼Ô¤ÎÌó60¡ó¤¬¡ÖÀµ¾ïÈÏ°Ï¡×¤Þ¤Ç²þÁ±¡£4 ½µ´Ö¤Î¿çÌ²²þÁ±¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï90¡ó°Ê¾å¤¬¡ÖÀµ¾ïÈÏ°Ï¡×¤Ë¤Þ¤Ç²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¢»¨»ï¤Ê¤É¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤âÂ¿¿ô¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ëÂÎ¤Ë¤¹¤ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÏÌ©¼¼¤Ç²¿¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¡¢¡ØÆ¯¤¯½÷»Ò¤Î¤¿¤á¤Î¿çÌ²³×Ì¿¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¡¢¡ØÆ¯¤¯50 Âå¤Î²÷Ì²Ë¡Â§¡Ù¡Ê¥Õ¥©¥ì¥¹¥È½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£¸ø¼°note¡¡16 Ëü¿Í²þÁ±¤Î¿çÌ²¥³¡¼¥Á¡¡³ÑÃ«¥ê¥ç¥¦¡§»Å»ö¤Çº¹¤¬¤Ä¤¯Ä¶²óÉü¿çÌ²
¡Ê¿çÌ²¥³¡¼¥Á ³ÑÃ« ¥ê¥ç¥¦¡Ë