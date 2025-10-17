39歳・山本早織氏、第2子妊娠を報告 『ザ・ノンフィクション』“クズ芸人”の婚活アドバイザーでも話題に
フジテレビ『ザ・ノンフィクション』（毎週日曜 後2：00）で、“クズ芸人”小堀敏夫の婚活アドバイザーを務めたことでも話題となった山本早織氏（39）が16日、自身のインスタグラムを更新。第2子の妊娠を報告した。
【写真】39歳・山本早織氏、第2子妊娠を報告
山本氏は「【不妊治療1年かけて第二子妊娠しました】2度の失敗から「私やるべき事まだある！」と気づき、妊活のために時間とお金を最優先に使い、無事妊娠7週目心拍確認されました。私は7年以上、選択理論心理学と成功哲学を、アチーブメントで学び、仕事、結婚、子育て、妊活全てにこの技術を使ったと自負してます」と報告。
続けて「【旦那さんに最高の家族をつくる】これが私が結婚した理由で【師匠(息子)に兄弟をつくる】。これが息子への最大のプレゼント。そう決めて今は私が私らしく生きるとか、やりたいことを選択することは忍耐することを選択してきました。この考え方が正解だとも思わないし、それぞれの家族の形があると思います。私にとっては私の人生の10年間は家族のやりたいこと幸せだと思うことを最優先にする。そうコミットできてから働きたい働き方、求めてた家族の形に整った気がします。いまから出産が楽しみ」と記している。
山本氏は、1985年11月16日生まれ。16歳でグラビアアイドルとして活動し、24歳で結婚後引退。1年半で離婚し、銀座のホステスになる。偶然出会った占い師に「婚活事業など向いている」とアドバイスされたことがきっかけで結婚相談所を開業した。
