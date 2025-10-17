お笑いコンビ「ブラックマヨーネーズ」小杉竜一（52）が17日に都内で「白米を食べる糖質ケア」セミナーに出席。過度な糖質制限の経験を振り返った。

白いTシャツに「白米食べたい」と書かれた“白米愛”溢れる衣装で登場。「白米を食べたい気持ちが強すぎて、白ティに浮かび上がってきました！」と熱弁した。

日本人の主食である白米は、必要な栄養素を補う事ができる食材だが、近年は糖質ケアを意識し過度に制限する傾向もある。小杉も過去に糖質制限を経験。白米に麺類、根菜、醤油などの調味料などを制限していた徹底ぶり。「トーク番組でしゃべらずにずっと、ニターと笑っていて、一言もしゃべってなかったらしい。後輩にも“小杉さんもうすぐ死ぬ”と思われていた。体も頭も回ってなかったし、気持ちも上がっていなかった」と過度な制限が心身に不調を引き起こしていたという。

家族や相方の吉田敬が糖質を気にせずにおいしそうに食事する姿を見ては、食欲とダイエットで葛藤の日々。楽しみだった食事の時間は「ただのなんでもない時間」となっていた。精神的に追い詰められ「“頑張っている”という気持ちになってたんですけど、その自分に疲れちゃってました。家でも空気が悪くなってました。“家庭内白米別居”とかになってました」と反省。周囲にも自身から「ちょっとそれ（糖質）あかんで」と注意して糖質制限を促していたようで「“糖質ハラスメント”してましたね。先輩にも言ってましたよ！みんなごめんなさい！」と平謝りし、会場の笑いを誘った。

この日、普段とは変わらないおいしさで糖質オフを実現した白米を実食。「全く変わらない！本当にうれしい。これを求めていた！」と大絶賛。“白米を食べる糖質ケア”に期待をにじませた。