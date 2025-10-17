¥Ê¥¤¥¤ÎÃüÍî¤¬°ìÁØÁ¯ÌÀ¤Ë¡ÄŽ¢Åìµþ2025À¤³¦Î¦¾åŽ£ÃË½÷¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ0¸Ä¤ÇÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç¤ÎÃåÍÑÎ¨¤Ë"°Å±À"
¢£À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿À¤³¦Î¦¾å¤Î¥¦¥é¤ÇßõÎõ¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¥Ð¥È¥ë
Åìµþ¤Ç34Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¤³¦Î¦¾å¡Ê9·î13¡Á21Æü¡Ë¤Î²ñ¾ì¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ë¤Ï·×Ìó62Ëü¿Í¤¬Íè¾ì¤·¤¿¡£Âç²ñ¤òÀ¸Ãæ·Ñ¤·¤¿TBS¤ÏÁí»ëÄ°¿Í¿ô¤¬7977Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£Âç²ñºÇ½ªÆü¤ÎÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤Ï19.1¡ó¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¤ËÅþÃ£¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Èþ¤·¤¯ÌöÆ°¤·¤¿¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ç¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤â·ã¤·¤¤Àï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹
º£²ó¡¢¡ÖÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÃ±¸ì¡¢²èÁü¡¢¥Þ¡¼¥¯¤Ê¤É¤Î»ÈÍÑ¤òµö¤µ¤ì¤¿¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤ÀÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¤òÉ®Æ¬¤ËTDK¡¢¥»¥¤¥³¡¼¡¢¥½¥Ë¡¼¡¢¥Û¥ó¥À¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡Ê¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÏÂçÄÍÀ½Ìô¡¢¿¹±ÊÀ½²Û¤Ê¤É¤¬»²²è¡Ë¡£
ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤â¡Ö¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥ì¥Ã¥É¡×¤Î¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¡£Áª¼ê¤¬ÃåÍÑ¤¹¤ë¤â¤Î¤ÈÆ±°ì»ÅÍÍ¤Î¥ª¡¼¥»¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥·¥ã¥Ä¤È±þ±çT¥·¥ã¥Ä¤òÈÎÇä¤·¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¤ÏÂåÉ½T¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¡£¥ª¥é¥ó¥À¤È¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ë¤â¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÄó¶¡¤·¡¢Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£Âç²ñ´ü´ÖÃæ¡¢Æ±¼Ò¤Ï¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤ï¤«¤ëÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¢£¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹°Ê³°¤âÅÔÆâ¤ÇPRÅ¸³«
Â¾¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤âÉé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡×¤ÎÊ¸¶ç¤Ï»È¤¨¤Ê¤¤Âå¤ï¤ê¡¢ÈÎÂ¥¤Ë²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ê¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¶Å¤é¤·¤¿¡£
¡ü¥Ê¥¤¥¡§¸¶½É¤Î´ú´ÏÅ¹¤ò8·îËö¤ËÊÄÅ¹¤·¤Æ¡¢9·î11Æü¤Ë°ÜÅ¾Áý¾²¥ª¡¼¥×¥ó¡£
¡ü¥ª¥ó¡§¥Ñ¥ê¤Ë¼¡¤°À¤³¦2ÈÖÌÜ¤ÎÂçµ¬ÌÏÅ¹¤È¤Ê¤ë¡ÖOn Flagship Store Tokyo Ginza¡×¤ò9·î12Æü¤Ë³«Å¹¡£ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥Ú¡¼¥¹¡ÖOn Labs Tokyo¡×¤â¥ª¡¼¥×¥ó¡£
¡ü¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¡§Â¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥É¡ÊJAL¡Ë¤È¥Î¥¢¡¦¥é¥¤¥ë¥º¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¿·¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¡£2¿Í¤ÎÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¼Ì¿¿¤È¡ÖYOU GOT THIS¡ÊÂç¾æÉ×¡¢¤¤¤±¤ë¡£¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬½ñ¤«¤ì¤¿Âç·¿¹¹ð¥Ñ¥Í¥ë¤òÅÔÆâ¤Î±Ø¤Ê¤É¤ËÅ½¤Ã¤¿¡£
É®¼Ô¤¬¼èºà¤·¤¿Ãæ¤ÇºÇ¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥×¡¼¥Þ¤À¡£
ËÜÈÖÄ¾Á°¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÃË»ÒËÀ¹âÄ·¤Ó¤ÎÀ¤³¦µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ë¥Þ¥ó¥É¡¦¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¡Ê¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡Ë¤é¡È½Ð¾ìÁª¼ê¡É¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤Î¤À¡£
¤µ¤é¤ËÃË»Ò100m¤Ç9ÉÃ58¤ÎÀ¤³¦µÏ¿¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¥¦¥µ¥¤¥ó¡¦¥Ü¥ë¥È»á¡Ê¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¡Ë¤â¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¡£2009Ç¯¤Ë¸½ºß¤ÎºÇÀèÃ¼¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ö9ÉÃ42¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥à¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¸¦µæ¥Ç¡¼¥¿¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Û¤É¡¢ºÇ¿·¤Î¥·¥å¡¼¥º¤Ï¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¢£¤¢¤ÎÁª¼ê¤Ï¤É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«
»ëÄ°¼Ô¤¬¤â¤Ã¤È¤âÃíÌÜ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥·¥å¡¼¥º¡×¤À¡£Ã¯¤¬¤É¤³¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÍú¤¤¤¿¤Î¤«¡£Î¦¾å¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤º¤È¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
¶¯¹ë¹ñ¤Î¾ì¹ç¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¹ñÃ±°Ì¤Ç·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤áÁª¼ê¸Ä¿Í¤¬Áª¤Ö¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ä¥·¥å¡¼¥º¤Ï¸Ä¡¹¤ÎÁª¼ê¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì¤ë¡£¼ç¤Ê¶¥µ»¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤è¤¦¡£
¡üÃË»Ò100m
ÃíÌÜ¤ÎÃË»Ò100m¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØÇÆ¼Ô¤Î¥é¥¤¥ë¥º¤òÍÞ¤¨¤Æ¥ª¥Ö¥ê¥¯¡¦¥»¥Ó¥ë¡Ê¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¡Ë¤¬À¤³¦ÎòÂå10°Ì¥¿¥¤¤Î9ÉÃ77¤ÇÍ¥¾¡¡£¤½¤Î¥»¥Ó¥ë¤È3°Ì¤Î¥Î¥¢¡¦¥é¥¤¥ë¥º¤¬¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤Ç¡¢2°Ì¤Î¥¥·¥§¡¼¥ó¡¦¥È¥ó¥×¥½¥ó¡Ê¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«¡Ë¤Ï¥Ê¥¤¥¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡üÃË»Ò200m
100m¤ÏÇÔ¤ì¤¿¥é¥¤¥ë¥º¤À¤¬¡¢200m¤Ç¤Ï¥¦¥µ¥¤¥ó¡¦¥Ü¥ë¥È¤ËÊÂ¤ÖÂç²ñ4Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÎ¾¸ª¤Ë¤Ö¤é²¼¤²¤Æ¡¢Âç¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡×Â¹¸ç¶õ¤ÎÆÀ°Õµ»¡¦¤«¤á¤Ï¤áÇÈ¤Î¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡üÃË»ÒËÀ¹âÄ·¤Ó
6m30¤ÎÀ¤³¦¿·µÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ3Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡Ê¸ÞÎØ¤â´Þ¤á¤ë¤ÈÀ¤³¦Âç²ñ¤Ç5Ï¢ÇÆ¡Ë¤·¤¿¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¤Ï¥×¡¼¥Þ¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¡Êºòµ¨¤Þ¤Ç¤Ï¥×¡¼¥Þ¡Ë¡£
¡üÃË»Ò10000m
Ä¶¥¹¥í¡¼¥Ú¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃË»Ò10000m¤Ç¤Ï¡È¿·¤¿¤Ê¥É¥é¥Þ¡É¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¥¸¥ß¡¼¡¦¥°¥ì¥·¥¨¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤¬Èó¥¢¥Õ¥ê¥«½Ð¿È¼Ô¤È¤·¤ÆÂè1²óÂç²ñ°ÊÍè41Ç¯¤Ö¤ê¤Î±É´§¤Ëµ±¤¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¤Ç½é¤á¤ÆÆ±¼ïÌÜ¤òÀ©ÇÆ¡£¥°¥ì¥·¥¨¤Ï1·îËö¤«¤éÃÏ¸µ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖKIPRUN¡Ê¥¥×¥é¥ó¡Ë¡×¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤â½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÃÎÌ¾ÅÙ¤¬Äã¤¤¤¬¡¢ÆüËÜ½é¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¤òÀéÍÕ»Ô¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü½÷»Ò
100m¤òÂç²ñ¿·¤Î10ÉÃ61¡Ê¡Ü0.3¡Ë¡¢Æ±200m¤òÀ¤³¦ÎòÂå8°Ì¤Î21ÉÃ68¡Ê¡Ý0.1¡Ë¤Ç´°¾¡¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥á¥ê¥Ã¥µ¡¦¥¸¥§¥Õ¥¡¡¼¥½¥ó¡á¥¦¥Ã¥Ç¥ó¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ï¥Ê¥¤¥¤À¤Ã¤¿ÊÆ¹ñ¥Á¡¼¥à¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò´Þ¤á¡¢ËÜ¹ñ¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥Ê¥¤¥¤Ï¶¯¤¤¡£
¤À¤¬¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹ÇÉ¤â¡£400m¤ÇÀ¤³¦ÎòÂå2°Ì¤Î47ÉÃ78¤òÃ¡¤½Ð¤·¤Æ1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥·¥É¥Ë¡¼¡¦¥Þ¥¯¥é¥Õ¥ê¥ó¡á¥ì¥ô¥í¥ó¤Ï¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡£½÷»Ò400m¥Ï¡¼¥É¥ë¤òÏ¢ÇÆ¤·¤¿¥Õ¥§¥à¥±¡¦¥Ü¥ë¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤âÆ±¤¸¤¯¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î·ÀÌóÁª¼ê¤À¡£
°ìÊý¡¢ÆüËÜÀª¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¡£
¡üÆüËÜ¿ÍÁª¼ê
ÃË»Ò¤Ç¤Ï110m¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ç5°ÌÆþ¾Þ¤È·òÆ®¤·¤¿¤â¤Î¤Î¹æµã¤·¤¿Â¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥É¡ÊJAL¡Ë¤¬¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¡¢400m¤ÇÆüËÜ¿ÍºÇ¹â¤Î6°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÃæÅçÍ¤µ¤¥¸¥ç¥»¥Õ¡ÊÉÙ»ÎÄÌ¡Ë¤¬¥Ê¥¤¥¡¢3000m¾ã³²¤Ç¥á¥À¥ë¤òÁè¤Ã¤Æ8°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿»°±ºÎ¶»Ê¡ÊSUBARU¡Ë¤¬¥ª¥ó¤òÃåÍÑ¤·¤¿¡£
½÷»Ò¤Ï10000m¤Ç6°ÌÆþ¾Þ¤Î×¢ÃæÍþÍü²Â¡ÊÆüËÜÍ¹À¯¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤È3000m¾ã³²¤ÇÆüËÜ¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤¿ã·Æ£¤ß¤¦¡Ê¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¤¬¥Ê¥¤¥¡¢200m¤Ç14Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿°æ¸Í¥¢¥Ó¥²¥¤¥ëÉ÷²Ì¡ÊÅìË®¶ä¹Ô¡Ë¤È5000m¤Ç¹¥Áö¤·¤¿ÅÄÃæ´õ¼Â¡ÊNew Balance¡Ë¤Ï¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¥Ê¥¤¥¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¥á¥À¥ë0¤ÇÈ¢º¬±ØÅÁ¤ÎÃåÍÑÎ¨¤Ë°Å±À
¡ü¥Þ¥é¥½¥óÃË½÷
³Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¤·¤Î¤®¤òºï¤ë¡¢¸üÄì¥·¥å¡¼¥º¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¡£¥Þ¥é¥½¥ó¶¥µ»¤Ï¤½¤Î¥Ð¥È¥ë¤ÎÍ¥Îô¤òÃ¼ÅªÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃË»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇºÇ¸å¤ËÁÔÀä¤Ê¥¹¥Ñ¡¼¥È¹çÀï¤òÀ©¤·¤¿¥¢¥ë¥Õ¥©¥ó¥¹¡¦¥·¥ó¥Ö¡Ê¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¡Ë¤Ï¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤Î¡ÖADIOS PRO EVO 2¡×¡¢Æ±¥¿¥¤¥à¤ÇÀË¤·¤¯¤âÇÔ¤ì¤¿¥¢¥Þ¥Ê¥ë¡¦¥Ú¥È¥í¥¹¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤¬¥×¡¼¥Þ¤Î¡ÖFAST-R NITRO ELITE 2¡×¡¢3°Ì¤Î¥¤¥ê¥¢¥¹¡¦¥¢¥¦¥¢¥Ë¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤Ï¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¤Î¡ÖMETASPEED RAY¡×¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£4°Ì¤È7°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÀª¤â¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
½÷»Ò¤ÏÀÜÀï¤ò±é¤¸¤¿1°Ì¥Ú¥ì¥¹¡¦¥¸¥§¥×¥Á¥ë¥Á¥ë¡Ê¥±¥Ë¥¢¡Ë¤È2°Ì¥Æ¥£¥®¥¹¥È¡¦¥¢¥»¥Õ¥¡¡Ê¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¡Ë¤Ï¤È¤â¤Ë¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¡¢3°Ì¤Î¥¸¥å¥ê¥¢¡¦¥Ñ¥Æ¥ë¥Ê¥¤¥ó¡Ê¥¦¥ë¥°¥¢¥¤¡Ë¤Ï¥µ¥Ã¥«¥Ë¡¼¡Ê1898Ç¯ÁÏ¶ÈÊÆ¹ñºÇ¸Å¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°ÀìÌç¥Ö¥é¥ó¥É¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£7°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¾®ÎÓ¹áºÚ¡ÊÂçÄÍÀ½Ìô¡Ë¤Ï¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¤Î¡ÖMETASPEED TOKYO¡×¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¡È¾¡¼Ô¡É¤Ï¡¢ÃË½÷¤Ç3¤Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¤³¤Î·ë²Ì¤Ï2026Ç¯¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Î³ÆÁª¼ê¤ÎÃåÍÑÎ¨¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Á°²óÂç²ñ¤ÎÃåÍÑÎ¨¤ÏÂ¿¤¤½ç¤Ë¡¢¥¢¥Ç¥£¥À¥¹36.2¡ó¡Ê76¿Í¡Ë¡¢¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹25.7¡ó¡Ê54¿Í¡Ë¡¢¥Ê¥¤¥23.3¡ó¡Ê49¿Í¡Ë¡¢¥×¡¼¥Þ11.9¡ó¡Ê25¿Í¡Ë¡Ä¡Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤«¤Ä¤Æ¤ÎÀäÂÐ²¦¼Ô¡¦¥Ê¥¤¥¤òÍú¤¤¤¿Áª¼ê¤ÏÀ¤³¦Î¦¾å¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç1Ëç¤â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤ÎºÇ½ªÆü9·î21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ù¥ë¥ê¥ó¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç2»þ´Ö6Ê¬14ÉÃ¤Î¼«¸Ê¿·¡õÆüËÜ¿Í²áµîºÇ¹â¥¿¥¤¤Î2°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡¢ÀÖùõ¶Ç¡Ê¶åÅÅ¹©¡á¥Ñ¥ê¸ÞÎØ6°Ì¡Ë¤Ï¡¢¥Ê¥¤¥¤Î¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Õ¥é¥¤ 3¡×¤òÃåÍÑ¤·¤¿¡Ê½¾Íè¤Ï¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡Ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢À¤³¦Î¦¾å¤Î¥Þ¥é¥½¥ó°Ê³°¤Î¶¥µ»¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤ë¤á¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢²áµî¤Î³èÌö¤¬¶¯Îõ¤¹¤®¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¥Ê¥¤¥¤¬µ±¤¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼¡²óÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç¤ÎÃåÍÑÎ¨¤ò¤µ¤é¤Ë²¼¤²¤ë¤è¤¦¤À¤È¡¢¸µÁÄ¸üÄì¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¼ºÄÆ¤¬°õ¾ÝÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£²ñ¼ÒÁ´ÂÎ¤Î¶ÈÀÓ¤â²¼¹ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤Ê¤ë¤«ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¸üÄì¤ò´Þ¤á¥·¥å¡¼¥º¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥Ê¥¤¥°ì¶¯¤Î»þÂå¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤µ¤Ë·²Íº³äµò¾õÂÖ¡£¤É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤â¹âÀÇ½¥â¥Ç¥ë¤òÂ³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ê¥¤¥¡¢¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¡¢¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¡¢¥×¡¼¥Þ¤Ê¤É¥á¥¸¥ã¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¿·¶½¥¥×¥é¥ó¤ä¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÏ·ÊÞ¥µ¥Ã¥«¥Ë¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤òÍú¤¤¤¿Áª¼ê¤âº£Âç²ñ¤Ç³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¶¯Îõ¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥á¡¼¥¸¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¥Ð¥ê¥å¡¼¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤È·ÀÌó¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÆÃÊÌ¤ÊºÍÇ½¤ò»ý¤Ä¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¡È³ÍÆÀ¹çÀï¡É¤¬ßõÎõ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
