16日、花王の新製品発表会が都内で行われ、華やかな赤いオフショルダーのドレスに身を包んだ俳優・石原さとみ（38）が登壇した。

【映像】石原さとみの華やかな赤いオフショルダードレス姿（全身ショット）

発表会では、「ハミングフレア アロマビーズ」の新CMにある演出を再現する場面も。そんな石原は、自宅での洗濯について次のように語った。

石原「子どもたちもいるので、汚れに関しては消臭・抗菌は気にはしています。（洗濯回数が）1回ではなく、1日に2回のときもあるので、そのときにどれだけ前向きにできるかどうか。私の気分の問題でもあるので、家族の気持ちを前向きにさせるかどうか、そのときに香りというものは助けになるなと思います」

この日、石原は第2子が生まれてから初めてのステージということもあり、前日の夜は緊張で寝られなかったそうだが、“幸せな苦悩”を明かした。

石原「そういうときほど、なぜかうちの子が夜泣きしたりして、『どうやったら寝てくれるんだろう。あした大切なのに…』と思って。やっと寝てくれてベビーベッドにおいて、クッションの上に横たわったときに、（アロマビーズの）香りが頭の全体にふわっと感じることができて、半分泣きそうだったんですけど、それ（夜泣き）が元気な証拠だって思えました」

（『ABEMA Morning』より）