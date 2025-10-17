【2025年 第63回 全日本模型ホビーショー】 開催期間 10月18日：9時30分～17時30分 10月19日：9時30分～16時30分 （業者招待日：10月17日） 会場：東京ビッグサイト 南3・4ホール 入場料 当日券：1,200円 ※中学生以下は無料

BANDAI SPIRITSは、10月18日より開催するイベント「2025年 第63回 全日本模型ホビーショー」にて、「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」の食玩やプラモデルを展示している。

展示されているのは、ゲーム「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」に登場する機体をそれぞれ立体化した製品の原型。参考展示品として同社の食玩「SMP」シリーズより「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON バルテウス」が展示されているほか、代表的な機体をデフォルメした「ARMORED CORE VI COLLECTION」の姿も確認できる。

また、同社プラモデルシリーズ「30MM」からは、2026年3月に発売予定の「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ARQUEBUS CORPORATION VP-40S ロックスミス」（3,180円）の原型も間近で確認できる。

【ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON バルテウス】【ARMORED CORE VI COLLECTION】【30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ARQUEBUS CORPORATION VP-40S ロックスミス】

(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)FromSoftware, Inc. All rights reserved.