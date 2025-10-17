【2025年 第63回 全日本模型ホビーショー】 開催期間 10月18日：9時30分～17時30分 10月19日：9時30分～16時30分 （業者招待日：10月17日） 会場：東京ビッグサイト 南3・4ホール 入場料 当日券：1,200円 ※中学生以下は無料

BANDAI SPIRITSは、10月18日より開催するイベント「2025年 第63回 全日本模型ホビーショー」にて、ガンプラ「HG 1/144 ガンダムサンドロック改 EW」や「HG 1/144 グスタフ・カール00型」を展示している。

今回イベント会場の同社ブースでは、「新機動戦記ガンダムW Endless Waltz」からHGガンプラとして「HG 1/144 ガンダムサンドロック改 EW」が商品化されることを発表しており、原型や新規軟質素材を用いたマントなどを確認できるほか、「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」のガンプラ「HG 1/144 グスタフ・カール00型」も展示されている。

【HG 1/144 ガンダムサンドロック改 EW】【HG 1/144 グスタフ・カール00型】

(C)創通・サンライズ