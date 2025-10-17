

阪口珠美

北山宏光、渡辺大、横山由依、岡田結実、阪口珠美、佐藤仁美、大鶴義丹、演出家・深作健太氏が16日、都内で行われた『醉いどれ天使』製作発表に出席した。

闇市を支配する若いやくざ・松永（北山）を翻弄する魅惑のダンサー・奈々江を演じる阪口。冒頭の挨拶で「日本映画史に残る名作で豪華なキャストの皆様とスタッフの皆様とやらせて頂くことで緊張しています。残りの稽古で緊張を自信に変えていけるように頑張りたいと思います」

ビジュアル撮影では、たばこを手に持つ姿にも挑んだ。「昔のたばこを初めて手に持って、持ち方を教えてもらいながら。これが奈々江ということかと思いました」とその撮影で演じる奈々江の雰囲気の感触を得たと明かした。

本作は、名匠・黒澤明氏と、その多くの作品で主演を務めた三船敏郎氏が初めてタッグを組んだ映画『醉いどれ天使』の舞台化。映画公開の約半年後に舞台作品として上演されたという記録があるが、当時の舞台台本は長い間眠っていた。近年偶然にも発見され、2021年に舞台化。本作では、25年舞台版として上演される。脚本は前回に続き蓬莱竜太氏が務め、演出は深作健太氏が手がける。

11月７日から23 日まで東京・明治座で、11月28日から30 日まで名古屋・御園座、12月５日から14日まで大阪・新歌舞伎座で上演される。