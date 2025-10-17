◆テニス ▽木下グループ・ジャパン・オープン女子第５日（１７日、大阪・モリタテニスセンターうつぼ）

４大大会４度の優勝を誇る世界ランキング１６位で第１シードの大坂なおみ（フリー）が、シングルス準々決勝を前に棄権した。大坂は、１５日に行われた２回戦の最終セット終盤で左太ももを痛め、トレーナーを呼び、テーピングで治療した。

試合後の会見では「痛み止めを飲んでいるので、効いているのか、今は痛みがそれほどない」と話した。また、「私は（けがが）早く治るタイプなので、間に合うことを願っている」と、出場に向けて意欲を見せていた。

前日の１６日には、病院で検査を受けていたという。全米４強など、今年の夏のハードコート・シーズンで好結果が生まれ、「来年の（１月の）全豪が楽しみ」と話していた。それだけに、来季に向け、無理をしてけがを悪化させたくないという判断だろう。

大坂は、１６日に２８歳の誕生日を、生まれた大阪で迎えた。長女のシャイちゃんも初めて大阪を訪れる予定だといい「自分の生まれた街を彼女に見せられるのはうれしい」と話していた。