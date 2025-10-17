“投資家”桐谷さん、胃袋大丈夫？「賞味期限は全て2年半以上前」 発掘した株主優待品ペロリ
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が17日、自身のXを更新し、賞味期限切れの「いわしの煮付け」を食べたことを報告した。
連日、株主優待で届いた食べ物などを開封している桐谷さん。この日は「昨日段ボールを整理していたら、下の方から3年前に届いたラックランドの優待品が見つかりました」と説明。
「日付の通り、賞味期限は全て2年半以上前。缶詰や瓶詰めは平気ですが、この容器はちょっと心配 それでも捨てるのは勿体無いので、今食べました。数時間、なんともなければセーフ」と食したことを伝えた。
その後、ファンの「大丈夫ですか？」という反応に「徹夜で仕事のメールの返事を書いていますが、かなり時間がたったので、大丈夫だったようです。そろそろ寝ます」「食べ終わったばかりなので、無事なのかどうかはまだ分かりません」と返事している。
桐谷氏は365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
