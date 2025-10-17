観光客で賑わうホノルル・ワイキキから車で約1時間。オアフ島西部の高級リゾートエリア「コオリナ」と、北部に位置するサーファーの街で、「ブルー・クラッシュ」など映画の舞台としても有名な「ノースショア」は、現在、大手開発会社による超高級レジデンスやリゾート施設の建設計画が進行中。今後ますます注目度が高まることが予想されています。今回は、二つのエリアのそれぞれの魅力と現地最新の不動産動向を、株式会社Crossover Internationalの栗原なな氏が詳しく解説します。

注目が集まる二つのエリア「コオリナ」と「ノースショア」

ホノルル・ワイキキから車で約1時間。観光客で賑わう喧騒を離れたその先に、いま静かにハワイ不動産市場のさらなる発展に貢献する可能性を秘めた二つのエリアがあります。

それが、ディズニーリゾートホテルのあることで日本人にもよく知られるオアフ島西部の高級リゾートエリア「コオリナ」と、北部に位置するサーファーの街「ノースショア」です。

どちらのエリアでも現在、大手開発会社による超高級レジデンスやリゾート施設の建設計画が進行中。会員制クラブやプライベートゴルフコース、そして巨大な高級リゾートホテルなど、ワイキキ中心の既存エリアとは一線を画す新たな価値を生み出しています。

今後、新築プロジェクトの進行とともに注目度が一層高まることが予想されるコオリナとノースショア。その魅力と現地最新の不動産動向をお届けします。

コオリナ：オアフ島リゾート開発の本命エリアへ？

オアフ島西海岸に位置するコオリナ・リゾートは、「第二のワイキキ」として、アメリカ国内外の富裕層から注目を集め続けるラグジュアリーリゾートエリアです。

ワイキキから車で約40分。日本人にも人気の高い「アウラニ・ディズニー・リゾート＆スパ」や「フォーシーズンズ リゾート オアフ アット コオリナ」の開業により、その名は広く知られるようになりました。

エリア内には広大なゴルフコースや商業施設、美しいラグーンが点在し、それらを囲むようにコンドミニアムやタウンハウスが建ち並びます。まさに“アメリカの富裕層が憧れる理想のリゾート住宅街”といえる光景が広がっており、不動産価値の高いエリアとしても知られています。



さらに、コオリナ・リゾートには専用の警備員が常駐する車両ゲートが設けられており、居住者や訪問者はすべてこのゲートを通過する仕組みです。いわゆる「ゲートコミュニティ」と呼ばれる、アメリカの高級住宅地ならではの安心感とプライバシーを兼ね備えた環境が整っています。

そんなコオリナでいま最も注目を集めているのが、「アトランティス・コオリナ」プロジェクトです。

ホテル客室とバケーションステイ（コンドミニアム）を合わせて約1,000室規模となるこの開発では、巨大プールやシアターなどの施設を備え、バハマやドバイに続く“アトランティス”ブランドの最新ラグジュアリーリゾートとして、世界中の注目を集め始めています。今年、計画が正式に発表された段階で、実際の建設は現時点で開始されていませんが、開発期間は5年と報道されています。

ワイキキのような都市型リゾートとは異なり、海の目の前に広がる広大な敷地を最大限に活かした、プライベート感あふれる設計が特徴です。 一方で、「アウラニ・ディズニー・リゾート＆スパ」に見られるような充実したアメニティや、家族連れでも楽しめるエンターテインメント性も期待されており、世界中の富裕層をターゲットにしたプロジェクトとして、ハワイに新たな象徴を生み出す存在になるでしょう。

「コオリナ」土地開発のもう1つの特徴：タイムシェアリゾート

コオリナのリゾート開発を語るうえで欠かせない存在が、「タイムシェア」と呼ばれるリゾート所有モデルです。

タイムシェアとは、ホテルやコンドミニアムの一室を複数のオーナーが共同で所有し、各オーナーが年間の特定期間だけその部屋を利用できるという仕組みで、いわば「別荘を分け合う」スタイルです。バケーション需要が高まった1990〜2000年代にかけてハワイでも急速に広まりました。日本人オーナーも多く存在します。

コオリナには、ヒルトン・グランド・バケーションズやマリオット・バケーションクラブなど、世界的ホテルブランドによるタイムシェア施設が立ち並び、オーナー専用のプールやラウンジ、フルキッチン付きの客室など、長期滞在を想定した充実の設備が整っています。一方で、転売や譲渡の難しさ、維持費の高さなど、長期的に見た際の負担も課題とされています。

とはいえ、ハワイの安定した観光需要を背景に一定の人気を保ち続けており、特に治安が良く整備されたゲートコミュニティ内での滞在は、家族層やリピーターにとって安心感のある選択肢となります。コオリナのタイムシェアは、時代とともに形を変えながらも、ハワイが「滞在する場所」から「暮らすように過ごす場所」へと進化する過程を象徴する存在です。

ノースショア：自然と共存する超富裕層のためのプライベート・クラブ

オアフ島北部のノースショアでは、昔も今も世界中のサーファーが集まる聖地として知られる地域で、新たな高級開発が進行中です。

「ザ・ノースショア・クラブ」と呼ばれる本プロジェクトは、海沿いの広大な土地を活用した会員制の超高級リゾート・コミュニティです。開発の中心にはプライベートゴルフコースが設置され、海や山といったハワイの自然と共存するライフスタイルが設計思想の核となっています。敷地内には、ウェルネススパ、乗馬体験、ハイキングコースなど、会員資格を持つオーナーのみがアクセスできるアメニティが整備中で、従来の観光リゾートとは一線を画しています。

ホノルル空港から車で約1時間のアクセスに不安を感じる方のために、提携先のヘリコプターサービスを手配できるとの情報もあり、まさに超富裕層向けに設計されたリゾートです。

ノースショアといえば、長年にわたり「リッツカールトン・タートルベイ」が高級滞在先として有名ですが、「ザ・ノースショア・クラブ」はその真隣に建設されるため、今後このプロジェクトがノースショアの観光産業にもたらす影響にも注目が集まります。

さらに不動産の観点から見ると、ノースショアは数億円から数十億円規模の超高級戸建が立ち並ぶ地域としても知られ、ラグジュアリー不動産の取引が活発です。広大な山岳地を購入し、自分好みの戸建を建築する、といった使い方も見られ、土地活用の自由度が高い点も魅力の一つです。

ワイキキだけではない「分散型高級リゾート時代」へ

これまでのハワイ不動産市場は、ホノルル市内、特にワイキキやアラモアナを中心に高級コンドミニアムの開発が集中してきました。しかし、土地供給には限界があるため、開発余地は年々減少しているのが現状です。

こうした状況を背景に、「コオリナ」や「ノースショア」といった郊外型の高級リゾートエリアへの注目が以前にも増して高まっています。実際、これらの地域ではアメリカ企業を中心とする競合開発業者によるプロジェクトが、非常に速いスピードで進行中です。

さらに、テレワークや長期滞在型のライフスタイルが定着したことで、観光リゾート地の象徴であるワイキキではなく、より自然環境に恵まれ、広大な土地が広がる郊外エリアに対する需要も増加しています。これにより、富裕層の新たなセカンドホーム需要を取り込むポテンシャルは非常に高いといえます。

これらのプロジェクトはいずれも完成までに数年を要しますが、完成時にはハワイ不動産市場の勢力図を塗り替える可能性を秘めています。今後、富裕層投資家が注目すべきは、単なる立地やブランドだけではなく、エリア全体の持続性とライフスタイル提案力です。静かに進むこれらの開発こそ、ハワイ不動産の次の10年を形づくる“静かな革命”とも呼べるでしょう。

栗原 なな

株式会社Crossover International