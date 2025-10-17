順延となった日本OPの第1Rが終了 長野泰雅が単独首位、1差2位にキム・ソンヒョン
＜日本オープン 2日目◇17日◇日光カンツリー倶楽部（栃木県）◇7238ヤード・パー70＞国内男子メジャー「日本オープン」の霧と日没による視界不良のためサスペンデッドとなった第1ラウンドが終了した。
【写真】アイアンはキャロウェイ アダム・スコットの最新セッティング
3アンダー・単独首位に9月の「ロピアフジサンケイクラシック」でツアー初優勝を挙げた長野泰雅が立っている。1打差の2位にはキム・ソンヒョン（韓国）が続いた。ソンヒョンは2021年の「日本プロゴルフ選手権」を制しているが、当時の会場は今大会と同じく日光カンツリー倶楽部と、好相性の地で好スタートを切った。1アンダー・3位タイには小平智、岡田晃平、織田信亮、サドム・ケーオカンジャナ（タイ）が並んだ。昨年覇者の今平周吾は1オーバー・16位タイ。先週「ベイカレントクラシック Presented by LEXUS」で4位に入った金谷拓実、米ツアー昇格が決まった平田憲聖はともに3オーバー・45位タイ、石川遼は2オーバー・24位タイだった。アダム・スコット（オーストラリア）がイーブンパー・7位タイ。昨年「ダンロップフェニックス」を制したマックス・マクグリービー（米国）は、2オーバー・24位タイで第1ラウンドを終えた。
