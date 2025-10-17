◇MLBナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦 ドジャース3-1ブリュワーズ(日本時間17日、ドジャー・スタジアム)

佐々木朗希投手が再び守護神復活にSNSも大喜びです。

佐々木投手は5試合でリリーフとして起用され、チームの勝利に貢献していました。しかし直近登板となった日本時間14日のブリュワーズ戦では、160キロに到達しないなど普段の投球ができず、ヒットと四球でランナーをため犠牲フライで1点を献上。ポストシーズンで初めての失点となりイニング途中での降板となっていました。

それでもロバーツ監督は「懸念はありません。トレーニングスタッフもコーチ陣も全員、彼の状態を良好と評価しています。フル稼働可能です。明日の試合で登板の機会があれば、準備は整っています」と佐々木投手を信頼していました。

そして、2点リードの9回にマウンドに上がった佐々木投手は、内野ゴロ、ショートフライ、空振り三振で三者凡退。最速も99.8マイル（160.6キロ）と調子を上げ、3セーブ目を記録しました。チームも3連勝でワールドシリーズ進出王手をかけました。

佐々木投手の活躍に「佐々木朗希ピシャリNICEピッチングでした」「前回の不調を引きずらなくてよかったです」「朗希の復活が嬉しいよ〜」「朗希君、どんどん顔つきも良くなるし良かったなあって感動しました！」とコメントが寄せられました。