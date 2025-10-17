愛子さまが初めての外国公式訪問として11月17日からラオスを訪問されることが正式に決まりました。

天皇皇后両陛下の長女・愛子さまが11月17日から6日間の日程でラオスを公式訪問されることが17日の閣議で了解されました。

ことしは日本とラオスとの外交関係樹立70周年にあたり、ラオス政府から愛子さまに招待がありました。

訪問は11月17日から22日までの6日間の予定で、民間機でタイ・バンコクを経由しラオスの首都、ビエンチャンに入られます。

到着翌日の18日は、国家主席への表敬訪問や、国家副主席主催の晩さん会でお言葉を述べることが調整されているほか、ラオスを代表する建築物の一つ「凱旋門」やラオス仏教で最も格式のある寺院「タートルアン大塔」を視察される予定です。

またベトナム戦争中に大量のクラスター弾が投下されたことにより、今も大きな問題となっている「不発弾」についての普及啓発活動を行う「COPEビジターセンター」や、日本の無償資金協力によって建設された「武道センター」、日本人が派遣され日本語教育の支援などが行われている学校などを視察される予定です。

20日には、地方都市ルアンパバーンを日帰りで訪れ小児病院や国立博物館などを視察されます。

愛子さまは、これまで2006年夏にご一家で私的にオランダを訪れたほか、2018年イギリスでサマースクールに参加されましたが、外国公式訪問はこれが初めてとなります。

ラオスには天皇陛下が皇太子時代の2012年に訪問されています。