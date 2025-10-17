◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦 ドジャース3―1ブルワーズ（2025年10月16日 ロサンゼルス）

ドジャースのムーキー・ベッツ内野手（33）が16日（日本時間17日）、本拠でのブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第3戦に「2番・遊撃」で先発出場。9回に好守備で“新守護神”佐々木朗希投手（23）を盛り立てた。

3―1の9回、新たな守護神・佐々木がマウンドへ。先頭・ボーンに4球目の直球を捉えられ、鋭い打球が飛んだ。ただ、ベッツがこの左前に抜けそうな打球を逆シングルで捕球すると、最後はジャンピングスローで一塁手・フリーマンへ転送。ワンバウンドながらも正確な送球でアウトをもぎ取ると、舌を出しておどけた表情を見せ、右腕もベッツを指さし、好守備に感謝した。

この好守備で先頭を斬ると、佐々木は3人で相手打線を打ち取り9回を締め3セーブ目。チームは3連勝でワールドシリーズ進出に王手をかけた。

ベッツの好守備には「朗希さんナイピー！！！！ベッツの好プレー流石すぎた、、」「今日は攻守に渡ってベッツが最高やった」「ベッツ選手の守備はいつも凄い あの体勢から正確な送球」「改めて見たらベッツのジャンピングスロー神やな」「あのベッツの守備が朗希を救ったね」などと称賛の声が相次いだ。