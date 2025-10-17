「ナ・リーグ・優勝決定シリーズ、ドジャース３−１ブルワーズ」（１６日、ロサンゼルス）

ドジャースが無傷の３連勝でワールドシリーズ進出に王手をかけた。九回にはポストシーズン（ＰＳ）でクローザーを務める佐々木朗希投手（２３）が登板し、１回無失点で完璧に締めくくった。ＰＳ３セーブ目をマークした。

大歓声に包まれながら、本拠地のマウンドに向かった佐々木。先頭のボーンの三遊間の難しいゴロを、ベッツが好守でアウトにすると、「ロウキ」コールが響く中で続くフリリックも遊飛に打ち取った。最後はダービンから空振り三振を奪い、三者凡退で３連勝へと導いた。

試合後のインタビューで佐々木は「前回なかなかいいピッチングできなかったので、ゾーンで押していけるようにと思っていた。スピード戻っていたので自信をもってゾーンに投げることができました。もちろん不安もあったんですけど、この期間でしっかり調整してきたので、初球投げた時にいけるかなと思いました」と振り返った。リーグ制覇へあと１勝。「毎回先発投手が素晴らしい仕事している。その試合を壊さないようにしっかり勝てるように、できることは残りのアウトを取ることだけ、そこに集中してこれからも投げていきたい。しっかり任されたところで力を発揮できるように頑張りたいです」と、力を込めた。

ＰＳでは６試合目のマウンド。１４日のリーグ優勝決定シリーズ第１戦では２点リードの九回に登板したが、初の救援失敗。１失点し、あと１死のところで降板となっていたが、しっかりと修正した姿をみせた。