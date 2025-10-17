◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦 ドジャース3―1ブルワーズ（2025年10月16日 ロサンゼルス）

ドジャースの佐々木朗希投手（23）が16日（日本時間17日）、ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第3戦にリリーフ登板。今ポストシーズン（PS）6試合目の登板を果たした。3―1の9回から5番手として登板し、ブルワーズ打線を3者凡退に仕留め、PS3セーブ目をマークした。

8回の攻撃時から力を入れて登板に向けての準備を進め、最終回のマウンドへ。最初の打者・ボーンを96.8マイル（約155.8キロ）直球で遊ゴロに仕留めると、大観衆からは自然発生的に「ロウキコール」が沸き起こった。

大応援の中、続くフリリックを99.4マイル（約159.9キロ）直球で力ない遊飛に仕留め、最後はこの日2安打のダービンをスプリットで三振に斬った。佐々木は力強く右拳を握り、気合のこもった表情を見せ、捕手・スミスは派手なガッツポーズ。右腕はナインとマウンド付近でハイタッチを交わし、勝利の喜びを分かち合った。

試合後、中継局NHKのインタビューに応えた佐々木は「前回なかなかいいピッチングをできなかったので、ゾーンで押して、スピードも戻ってたので、自信を持って投げることができました」と胸を張った。「もちろん不安もあったんですけど、この期間でしっかり調整したので初球投げてみていけるかなと思いました」と揺るぎない自信を胸に投げた。

チームの最後を締めくくる「守護神」の役割について「毎回先発が本当に素晴らしい仕事をしてるので、その仕事を壊さないように試合に勝てるように、できることは残りのアウトを取ることだけなので、そこに集中してこれからもやっていきたい」と話し、今後の連投については「大丈夫です」と力強く言い切った。