リクルートは一進一退、上限２．６８％の自社株買いを発表 リクルートは一進一退、上限２．６８％の自社株買いを発表

リクルートホールディングス<6098.T>は一進一退。１６日の取引終了後、取得総数３８００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の２．６８％）、取得総額２５００億円を上限とする自社株買いを発表した。もっとも、これを手掛かりに買い向かう姿勢は広がらず、株価の反応は限られている。取得期間は１０月１７日から２０２６年４月３０日まで。資本効率の向上と株主還元の充実を図る。



自社株取得は東京証券取引所における市場買い付け及び自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）で実施する。リクルートは更に、ＴｏＳＴＮｅＴ－３において自社株１５０万株（自己株式を除く発行済み株式総数の０．１１％）の買い付けの委託を１７日に実施すると発表。東証の自己株式立会外買付取引情報によると、１７日に１株７６４６円で１１１万１１００株の買い付けを行った。



出所：MINKABU PRESS