ＭＴＧ<7806.T>は需給調整が継続しているが、７５日移動平均線を大きく下回る足もとの価格帯は値頃感が強い。



同社はヘアケアブランド「ＲｅＦａ」やトレーニング機器ブランド「ＳＩＸＰＡＤ」などを展開。積極的な商品投入で高成長を続けており、２５年９月期の売上高は９６０億円（前の期比３３．６％増）、最終利益は６５億円（同２．９倍）と大幅な増収増益を見込む。好調ぶりが際立つ「ＲｅＦａ」では東京・銀座に旗艦店を１１月１５日にオープンする予定。ＳＩＸＰＡＤも増収基調に転換したほか、姿勢サポート商品の「Ｓｔｙｌｅ」ではソファの新シリーズを展開し販売は堅調に推移しているようだ。更にリカバリーウェアへの参入や女性向け新カテゴリーの立ち上げを発表するなど、事業領域を意欲的に拡大している。



今年７月には新本社・研究開発センターを名古屋市の熱田神宮周辺に建設すると発表。ブランド開発力の強化と情報発信力の更なる向上に努める方針だ。１１月中旬に通期の決算発表を予定しており、その際に市場の期待を上回る業績予想を示せるかが目先の注目点となる。（碧）



出所：MINKABU PRESS