80周年を迎えるムーミンと初コラボ！ 「二子玉川ライズのクリスマス」開催
東急田園都市線・大井町線二子玉川駅直結の大規模複合用途施設「二子玉川ライズ」は11月8日から12月25日までの期間、今年80周年を迎えるムーミンとコラボレーションした、二子玉川ライズ クリスマス2025「HEARTLIGHT HOLIDAY With MOOMIN」を開催します。
■約9mのクリスマスツリーが登場！
約6.4万球のイルミネーションや、ムーミンたちがデコレーションされたスケートリンクも
二子玉川ライズ ガレリアには高さ約9mの「HEARTLIGHT TREE」が登場。また、二子玉川ライズの各所にはLED約6.4万球、約90灯のボールライトが灯るイルミネーションの他、全53匹のニョロニョロが出現し、冬の情景を温かく彩ります。
さらに、ムーミンの仲間たちがデコレーションされたスケートリンクなど、季節の風景にムーミン谷の物語の断片が織り込まれたウィンター装飾が辺りを包み込みます。
今年の二子玉川ライズでしか味わえない、ムーミンの仲間たちとの“とっておき”の体験を届けます。
特設サイト：https://www.rise.sc/rise-christmas2025/
◇クリスマスツリー「HEARTLIGHT TREE」
ムーミン谷の仲間たちの約30種類の“とっておき”を飾ったクリスマスツリー「HEARTLIGHT TREE」
点灯期間：2025年11月8日〜12月25日
場所：二子玉川ライズ ガレリア
二子玉川ライズ ガレリアの中央に、クリスマスを象徴する高さ約9m・10,000球の光に包まれたツリーが登場。このツリーは、ムーミンの物語の中で“クリスマスを知らない”ムーミン一家が、仲間とともにそれぞれのお気に入りの小物を持ち寄り、きれいに飾りつけをしたワンシーンに着想を得ています。
ツリーには、物語に登場する帽子やケーキ、ムーミンパパがムーミンママへ贈った赤いシルクのバラなど、約30種類の“とっておき”のオーナメントが散りばめられ、訪れる人がひとつひとつ探しながら楽しめる仕掛けになっています。
ムーミンたちが大切に思う小物を飾り合ったツリーを眺めながら、心温まる“とっておき”にも思いを馳せる大事なきっかけを提供します。
◇幻想的なイルミネーションと「ニョロニョロ発生スポット」
二子玉川ライズの冬を彩るウィンターイルミネーションとウィンター装飾「ニョロニョロ発生スポット」
点灯期間：2025年11月8日〜2026年3月1日
場所：二子玉川ライズ リボンストリート、二子玉川ライズ オークモール、二子玉川ライズ バーズモール、大階段※
例年、二子玉川ライズの街並みを彩る冬のイルミネーション。今年は、LED約6.4万球の光と約90灯のボールライト、そして柔らかな明かりの「ライトボール」が加わり、まち全体をやさしい光に包み込みます。
また、二子玉川ライズ内各所の植栽には、全53匹のニョロニョロが登場。いつも集団でゆらゆらと揺れながら移動するニョロニョロたちが、辺りを幻想的に照らしキラキラと輝くイルミネーションにつられて集まってきたかのようなスポットです。
※大階段はイルミネーションのみの展開です。
◇二子玉川ライズ スケートガーデン
ムーミンと仲間たちのデコレーションも！ 冬の風物詩「二子玉川ライズ スケートガーデン」
開催期間：2025年12月6日〜2026年3月1日
場所：二子玉川ライズ 中央広場
二子玉川ライズ 中央広場に冬季限定で登場する屋外スケートリンク「二子玉川ライズ スケートガーデン」。夜にはイルミネーションが輝く開放的なリンクは、家族や友人同士で楽しめる二子玉川ライズの冬の風物詩です。
小さな子どもでも気兼ねなくリンクデビューできる時間帯として毎年大人気の「キッズタイム」に加え、未経験のお子さまも気軽に体験できるスケート教室も開催予定。
リンクの入り口ゲートやフェンスの内側・外側などでは、ムーミンと仲間たちのアートも登場。まるで一緒にスケートリンクを滑っているような気分になれる、今年だけの特別な体験を届けます。
