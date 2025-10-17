なごみプロデュース・GENTYのティント＆グロスに新たにニュアンスカラーが登場

YouTuber・モデルとして活躍するなごみさんがプロデュースするコスメブランドのGENTY（ジェンティー）は10月10日、「モチュルンリップティント」と「モチュルンリップグロス」より新色を発売しました。

■ニュアンスピンクと深みブラウンの2カラー

両商品は、独自処方で“もちっとちゅるん”な質感が長時間持続するリップティントとリップグロス。デイリープランパー処方で刺激が苦手な人でも毎日使いやすく、ぷっくりした唇を叶えるのも特徴です。グロスは、ティントの25％ほどの濃度のシアーカラーとなっており、さりげなくきらめくラメを配合しています。

新色には、ヌーディーカラーをより自分らしく楽しむための2カラーを用意。ニュアンスピンクの「フィグモーメント」と、深みブラウンの「ラテコール」です。

◇フィグモーメント

手に届きそうで届かない、色気の奥に可愛さがのぞくニュアンスピンク

◇ラテコール

まだ切りたくない、夜更けの甘い通話のような深みブラウン

■商品概要

商品名：ジェンティー モチュルンリップティント

カラー新色：005m フィグモーメント、006m ラテコール（全6色）

価格：各1,320円

商品名：ジェンティー モチュルンリップグロス

カラー新色：：005e フィグモーメント、006e ラテコール（全6色）

価格：各1,320円

（フォルサ）