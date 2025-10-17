Mrs. GREEN APPLE、フェーズ2完結とフェーズ3開幕を予告！YouTube生配信は同時視聴者数65万人超え
Mrs. GREEN APPLEが10月16日20時より、【Mrs. GREEN APPLEより大切なお知らせ】としてYouTube生配信を実施。フェーズ2の完結とフェーズ3の開幕について語った。
■2026年夏頃に長期休暇後、秋頃にオリジナルアルバムをリリース
同時視聴者数が65万人を超えるという、驚くべき注目が集まるなか発表された内容は以下のとおり。
◇2025年12月31日で「フェーズ2」を完結し、2026年1月1日に「フェーズ3」を開幕すること。活動休止期間は設けないこと。
◇大森元貴（Vo＆Gu）、若井滉斗（Gu）、藤澤涼架（Key）によるメンバー編成は変わらないこと。
◇「フェーズ3」開幕後、夏頃に1ヵ月の長期休暇を取ること。
◇「フェーズ3」のバンドデザインとバンドイメージカラーを発表。
◇2026年6月9日にファンクラブ『Ringo Jam』が開設10周年を迎えるにあたり、ファンクラブアプリを通じて新たなサービスを提供。フェーズ2で出演したテレビ（日本テレビ『with MUSIC』、TBS『CDTV ライブ!ライブ!』など）や音楽専門誌（『音楽と人』、『MUSICA』、『ROCKIN’ ON JAPAN』など）のインタビュー記事の一部を期間限定で見ることが可能に。
◇2026年秋頃に、『ANTENNA』以来約3年ぶりのオリジナルアルバムをリリースすること。
生配信内でメンバーは以下のように語った。
そして、夏頃に1ヵ月の長期休暇を取ることにも言及した。
さらに、「フェーズ3」のバンドデザインとバンドイメージカラーの発表に際して大森は以下のように語った。
また、2026年秋頃にリリースするオリジナルアルバムについて、若井は以下のように語った。
そして藤澤も以下のように語った。
最後に、メンバーそれぞれに挨拶をして生配信を締め括った。
若井：本日はご覧いただき、ありがとうございました。来年の「フェーズ3」開幕へ向けて、僕たち自身ももの凄くワクワクしております。皆さんにもっともっと楽しんでもらえるように、さらに進化していきたいと思います。「フェーズ3」の発表をしましたが、このあと、ドームツアーや『Wonder Museum』なども始まっていきますので、残りの「フェーズ2」ももちろん全力で頑張りますので、どうぞ皆さん、楽しんでください！今後ともMrs. GREEN APPLEを宜しくお願い致します。
藤澤：今日はありがとうございました。「フェーズ2」では音楽活動だったり、新しい挑戦も通してたくさんの方々、たくさんのJAM’Sの皆さんに出会うことができたことを本当にうれしく思っています。そういった出会いに心から感謝しています。ありがとうございます。そして、「フェーズ3」では、Mrs. GREEN APPLE、この3人をより深く楽しんでもらう、そしてより深く愛してもらえるような活動をしていきたいと思っています。ぜひ楽しみにしていてください。ありがとうございました。
大森：ここまでお付き合いいただき、ありがとうございました。僕たちにとって、「フェーズ」を変えるということは、ミセスをより永く続けていくためにも、必要なことです。たくさんの方々に聴いていただけている事実、それももちろんありがたいのですが、決して数の多さではなく、一人ひとりの皆さんの生活に、僕たちの音楽がもっと寄り添えるように精進していきたいと思います。「フェーズ2」では本当にたくさんのことを勉強させていただきました。それを踏まえて「フェーズ3」ではより深く音楽を届けたいと思っています。そして何よりも大切なことは、大森が大森であること、藤澤が藤澤であること、若井が若井であること、ミセスがミセスであり続けることだと思っております。残りの「フェーズ2」を、そして「フェーズ3」開幕を、思い切り楽しんでいただけたらと思います。引き続き、Mrs. GREEN APPLEを、どうぞ宜しくお願い致します。
■リリース情報
2025.09.28 ON SALE
DIGITAL SINGLE「GOOD DAY」
