Mrs. GREEN APPLE、フェーズ2完結とフェーズ3開幕を予告！YouTube生配信は同時視聴者数65万人超え

Mrs. GREEN APPLEが10月16日20時より、【Mrs. GREEN APPLEより大切なお知らせ】としてYouTube生配信を実施。フェーズ2の完結とフェーズ3の開幕について語った。

■2026年夏頃に長期休暇後、秋頃にオリジナルアルバムをリリース

同時視聴者数が65万人を超えるという、驚くべき注目が集まるなか発表された内容は以下のとおり。

◇2025年12月31日で「フェーズ2」を完結し、2026年1月1日に「フェーズ3」を開幕すること。活動休止期間は設けないこと。

◇大森元貴（Vo＆Gu）、若井滉斗（Gu）、藤澤涼架（Key）によるメンバー編成は変わらないこと。

◇「フェーズ3」開幕後、夏頃に1ヵ月の長期休暇を取ること。

◇「フェーズ3」のバンドデザインとバンドイメージカラーを発表。

◇2026年6月9日にファンクラブ『Ringo Jam』が開設10周年を迎えるにあたり、ファンクラブアプリを通じて新たなサービスを提供。フェーズ2で出演したテレビ（日本テレビ『with MUSIC』、TBS『CDTV ライブ!ライブ!』など）や音楽専門誌（『音楽と人』、『MUSICA』、『ROCKIN’ ON JAPAN』など）のインタビュー記事の一部を期間限定で見ることが可能に。

◇2026年秋頃に、『ANTENNA』以来約3年ぶりのオリジナルアルバムをリリースすること。

生配信内でメンバーは以下のように語った。

そして、夏頃に1ヵ月の長期休暇を取ることにも言及した。

さらに、「フェーズ3」のバンドデザインとバンドイメージカラーの発表に際して大森は以下のように語った。

また、2026年秋頃にリリースするオリジナルアルバムについて、若井は以下のように語った。

そして藤澤も以下のように語った。

最後に、メンバーそれぞれに挨拶をして生配信を締め括った。