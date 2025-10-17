Photo: 田中宏和

売り手側、買い手側のいろいろな事情があり、完全にキャッシュレス決済を実現するのはちょっと難しそうです。

結局、現金も持ち歩く必要があるのなら、せめてキャッシュレス時代に合わせて財布を再定義しておきたいところですね。

「TIDY2.0 Nuance」は、収納性、機能性、革の素材感に特長がある長財布。紙幣を折らずに収納できるギリギリまでコンパクトに、かつ、しっかり容量も確保できている大人のためのアイテムです。

最大で紙幣50枚、カード24枚の大容量

Photo: 田中宏和

「TIDY2.0 Nuance」の収納力は、こちらの画像をみていただければ、一目瞭然でしょう。

この日は紙幣を3枚、カードを12枚、コインを16枚、玄関の鍵を1本、カード状のトラッキングデバイスを1枚入れていましたが、まだまだ余裕があるのが伝わると思います。

最大で紙幣50枚、カード24枚を収納できるそうです。

Photo: 田中宏和

このマチ幅が収納力のポイント。現金、クレジットカードがメインの決済手段という人でも、まず困ることはないと思います。

紙幣を仕分けておけるフラップも、高額紙幣だけを別にしておくことで今どれくらい現金を持っているかが把握しやすく、とても助かりました。

Photo: 田中宏和

画像は、6.5インチサイズのスマホと比較した様子。

このサイズのスマホになると、中に入れるのはさすがに厳しいものの、もう少し小さめスマホならすっぽり収まりそうなくらいのサイズ感です。

コインポケットは底浅で取り出しやすい

Photo: 田中宏和

「TIDY2.0 Nuance」の機能性が高い理由は、主に特長的なコインポケットにあります。

底が浅いので取り出しやすく、種類も見分けやすくなっており、レジ前でもたもたすることがありません。できるだけキリのいい金額で支払いたいという人ほど、使い勝手がいいと感じるはずです。

Photo: 田中宏和

通帳やレシートなどを入れておける左右両サイドのポケットも、汎用性が高く使いやすいもの。

カードの枚数が多すぎてポケットに収まりきらないという場合は、こちらを使うこともできます。

Photo: 田中宏和

鍵専用のポケットも、ユニークな機能。キーホルダーを使っていない人はもちろん、スマートロック化している人のバックアップキー保管場所にも最適でしょう。

コンパクト財布にありがちな極端な仕様になっていないので、使い勝手が犠牲になっておらず、スマートに整理整頓できるところがとても好印象でした。

洗練された印象を与えるニュアンスカラー

Photo: 田中宏和

「TIDY2.0 Nuance」外装のプルアップレザーは、マットな質感。落ち着いた雰囲気のニュアンスカラーも、大人のアイテムとしてシーンを選ぶことがないもの。

このプルアップレザーは、革を鞣す（なめす）際にオイルをたっぷり含ませて作られる革。

起毛感があるため、こすり傷が付きやすいという特長がありますが、浅い傷なら指でこすることで消せますし、使い込むことで生じるエイジング効果と合わせて、使うほどに愛着が持てる素材となっています。

Photo: 田中宏和

滑りが良く、スムーズな開閉を実現してくれるYKK製ファスナーの採用も、うれしいポイント。

今回の販売分限定で3年保証が付帯している点も、見逃せないところとなっています。

カラーラインナップは、お借りしたオリーブの他に、オレンジ、アンバーを加えた全3色展開。

大人っぽさや洗練された印象を与えるニュアンスカラーの採用によって、シーンやファッションを選ばないユニセックスなデザインとして完成度を高めた「TIDY2.0 Nuance」。気になる詳細は、以下のリンク先でご確認いただけます。

早期購入割は数量限定で25％OFFとなっていますので、お早めのチェックをお忘れなく！

Photo: 田中宏和

