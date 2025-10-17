King & Prince永瀬廉と初共演！ATEEZ・HONGJOONG＆YUNHO『ミュージックカプセル』出演決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ATEEZのHONGJOONGとYUNHOが、10月23日オンエア予定のテレビ東京『ミュージックカプセル ～人生の推しソング～』に初出演することが明らかとなった。

■HONGJOONG＆YUNHO「J-POPの推しソング」を紹介

10月よりスタートした同番組は、「人生の推しソング」をテーマに、様々なゲストの音楽体験や思い出を通じて、その人の人生に寄り添った楽曲を紹介する音楽トークバラエティで、King & Princeの永瀬廉が初MCを務める番組としても話題となっている。

なお、HONGJOONGとYUNHOは永瀬廉と今回が初共演。番組内ではそれぞれの「J-POPの推しソング」の紹介や練習生時代の話に加えて、永瀬と交わした約束も…。ファン必見の内容になっている。

■ATEEZライブ映像作品リリース

また、ATEEZは11月19日にライブ映像作品『2024 ATEEZ WORLD TOUR [TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER] IN JAPAN』をリリースする。

この映像作品は、ATEEZのキャリア初となるさいたまスーパーアリーナでのワンマン公演で、ワールドツアーの一環として開催された日本公演の模様を完全収録。代表曲「BOUNCY (K-HOT CHILLI PEPPERS)」や「Say My Name」「WONDERLAND (Symphony No.9 “From The Wonderland”)」はもちろん、米・ビルボードのメインチャート「Billboard 200」で1位を獲得したアルバムのタイトル曲「Crazy Form」など計27曲がコンパイルされている。

さらに、本作品には『2024 ATEEZ WORLD TOUR [TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER] IN JAPAN -MAKING FILM』と題して、当日の裏側を収めたメイキング映像や、メンバーそれぞれのインタビュー映像を収めた特典映像も付属する。

今作は、ファンクラブ限定となるATINY盤と通常盤の2形態でリリース。映像内容自体は共通で、「LIVEフォトブックレット（24P）」「メンバー別LIVEトレカ」はどちらにも付属となるものの、ATINY盤には「ATINY盤限定トールケースサイズボックス付き」「ATINY盤限定LIVEフォトブックレット（24P）」「メンバー別LIVEフォトカード8枚セット（2Lサイズ）」「ポスター1枚」「ステッカー1枚」「メンバー直筆プリント手紙封入」が付属となる。

なお、すべての形態の初回プレス封入特典として、スペシャルプレゼントが当たる「応募抽選特典（シリアルナンバー）」が封入される。

■リリース情報

2025.11.19 ON SALE

DVD＆Blu-ray『2024 ATEEZ WORLD TOUR [TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER] IN JAPAN』

■番組情報

テレビ東京『ミュージックカプセル ～人生の推しソング～』

10/23（木）26:05～

※TVerなどで見逃し配信

メインMC：永瀬廉（King & Prince）

サブMC：コカドケンタロウ（ロッチ）※週替わり

10月23日ゲスト：HONGJOONG ＆ YUNHO（ATEEZ）

■関連リンク

『ミュージックカプセル ～人生の推しソング～』番組サイト

https://www.tv-tokyo.co.jp/musiccapsule/

ATEEZ OFFICIAL SITE

https://ateez-official.jp/

■【画像】ATEEZアーティスト写真、番組キービジュアル