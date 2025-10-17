Snow Manの岩本照が、自身のInstagramのストーリーズを更新し、10月16日（深夜）放送の『あざとくて何が悪いの？』（テレビ朝日系）のオフショットを公開。「スタイルが良すぎる」とファンの視線を集めている。

■岩本照がタートルネック×ジャケットでつくる大人の品格コーデ

この日の岩本は、軽くウェーブをかけた前髪を流したヘアスタイル。衣装は、光沢感のあるベルベット調の黒いジャケットにグレーのタートルネックを合わせたシックな装い。ボトムにはロールアップしたデニムを合わせ、足元は艶のあるレザーシューズで引き締めた。

シンプルながらも計算されたバランスで、岩本らしいスマートな雰囲気を演出。タイトすぎずゆるすぎない絶妙なシルエットが、岩本の抜群のスタイルを際立たせている。

番組のセットを背景に、姿勢よく立ち、軽く拳を握るポーズで口角をわずかに上げたショットには「スタイルが神」「美シルエットすぎる」「脚の長さバグってる」「ジャケット姿が似合いすぎ」「何着ても品がある」「照くんの黒ジャケ姿、優勝すぎる」「髪のゆるウェーブが最高に似合ってる」とSNSで絶賛の声が続出している。

■岩本照流の“あざとポーズ”？

番組公式Instagramでは、指原莉乃、鈴木愛理、山里亮太とともに笑顔でピースする4ショットが公開。柔らかな笑みを浮かべる岩本の表情からは、番組の和やかな空気が伝わってくる。

さらにX（旧Twitter）では岩本のソロショットも投稿され、番組でおなじみの“あざとポーズ”（人差し指を顎に当てて首をかしげる仕草）の代わりに、岩本は腕を曲げて前に出し、鍛え上げた腕をさりげなくアピール。「筋トレ男子」らしい力強さと余裕を両立させた、“岩本照流”のあざとさを見せつけた。

