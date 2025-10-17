17日10時現在の日経平均株価は前日比395.54円（-0.82％）安の4万7882.20円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は421、値下がりは1116、変わらずは74と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は129.29円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が67.34円、中外薬 <4519>が20.81円、東エレク <8035>が20.2円、日東電 <6988>が16.33円と続いている。



プラス寄与度トップはイオン <8267>で、日経平均を15.56円押し上げている。次いで任天堂 <7974>が8.59円、ファストリ <9983>が7.27円、ベイカレント <6532>が5.12円、ＨＯＹＡ <7741>が4.29円と続く。



業種別では33業種中8業種が値上がり。1位はその他製品で、以下、小売、食料、パルプ・紙と続く。値下がり上位には銀行、保険、証券・商品が並んでいる。



※10時0分15秒時点



株探ニュース

