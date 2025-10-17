½÷Í¥¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤¬¥È¥ì¥ó¥É¡©¡¡Æü¥Æ¥ì·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¿ä¤·¤Î»¦¿Í¡×P¤¬°Õ¼±¤¹¤ë¤Î¤Ï»°³Ñ·Á¤ÎÏÄ¤µ¤È¡È¥×¥é¥¹1¡É
¡¡2Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¿ä¤·¤Î»¦¿Í¡×¡ÊÌÚÍË¸å11¡¦59¡Ë¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Âè1ÏÃ¤Ç¡¢3¿ÍÁÈÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¤¬»¦¿Í¤òÈÈ¤·±£ÊÃ¡Ê¤¤¤ó¤Ú¤¤¡Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¾×·â¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤ò°ú¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡È½÷Í¥¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¡É¤âÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤À¡£ÅÄÊÕÅí»Ò¡¢²£ÅÄ¿¿Íª¡¢ÎÓ²ê°¡Î¤¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢½÷Í¥¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤ÎºîÉÊ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥É¥é¥Þ¤Î¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¬¡¼¥ë¥º¥È¡¼¥¯¡×¡Ê2024Ç¯¡Ë¡¢¡ÖÉ×¤è¡¢»à¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡×¡Ê25Ç¯¡Ë¤ä4·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡ÖÊÒ»×¤¤À¤³¦¡×¤Ê¤É¤¬µ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÈà½÷¤¿¤Á¤ÎÈÈºá¡×¡ÊÆü¥Æ¥ì·Ï¡¢23Ç¯¡Ë¡¢¡Ö¥®¡¼¥¯¥¹¡Á·Ù»¡½ð¤ÎÊÑ¿Í¤¿¤Á¡Á¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢24Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡¢Ã±ÆÈ¼ç±é¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â½÷Í¥3¿Í¤ò¼´¤Ë¿ø¤¨¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ö¿ä¤·¤Î»¦¿Í¡×¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦Ãæ»³¶¬»ì»á¤Ë½÷Í¥¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¾å¤Ç¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡¡Ãæ»³»á¤Ï¡¢ÀµÈ¿ÂÐ¤Ê2¿Í¤Ë¤è¤ëÆÌ±ú´¶¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡Ö1¿ÍÂ¿¤¤¤³¤È¤ÇÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¤ÆÊÌ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£3¿Í¤Î´Ø·¸¤ò»°³Ñ·Á¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤Æ¡Ö·Á¤¬ÏÄ¡Ê¤¤¤Ó¤Ä¡Ë¤«¤¤ì¤¤¤«¡¢¤É¤Á¤é¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤«¤ò¾ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤½¤Î·Á¤Ï²ÄÊÑÅª¤Ç¡Ö¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ2ÂÐ1¤Ë¤â1ÂÐ1ÂÐ1¤Ë¤â¡¢Á´°÷¤Î¥Ù¥¯¥È¥ë¤¬°ìÃ×¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¼Â¤Ï¡È3¥×¥é¥¹1¡É¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤â¡£¡È¥×¥é¥¹1¡É¤È¤ÏÃæ¿´¤Ë¤¤¤ë3¿Í¤È¤ÏÊÌ¤Î¤â¤¦1¿Í¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤À¡£¡Ö¿ä¤·¤Î»¦¿Í¡×¤Ç¤Ï¡¢3¿Í¤¬»¦¿Í¤òÈÈ¤·¤¿ÈëÌ©¤òÃÎ¤Ã¤Æ´³¾Ä¤·¤Æ¤¯¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ê¤Ê¤¨¤Ê¤Î¡Ë¤¬³ºÅö¤·¡¢¡Ö3¿Í¤Î¼þ¤ê¤ò¼«Í³¤ËÆ°¤¤¤Æ¡¢»°³Ñ·Á¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÀâÌÀ¡£23Ç¯¤Ë¼ê¤¬¤±¤¿¡ÖÈà½÷¤¿¤Á¤ÎÈÈºá¡×¤Ç¤â¡¢¡È¥×¥é¥¹1¡É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Êª¸ì¤Î¸°¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î·Ð¸³¤âÆ§¤Þ¤¨¡Ö¡È¥×¥é¥¹1¡É¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç»°³Ñ·Á¤òÂç¤¤¯Æ°¤«¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡×¤È°ì¼ï¤ÎË¡Â§¤ò¸«¤¤¤À¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡¤½¤Î»°³Ñ·Á¤¬Æ°¤¯½Ö´Ö¤ò¡ÖËÜ²»¤ò±£¤·¤ÆÎÉ¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¤Î¸ÀÆ°¤¬°¤¤Êý¸þ¤Ø¹Ô¤Ã¤ÆÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ËÜ²»¤È·úÁ°¤Ë¤è¤ë¥Ü¥¿¥ó¤Î³Ý¤±°ã¤¤¤È½÷ÀÆ±»Î¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²ñÏÃ·à¤ÎÁêÀ¤¬ÎÉ¤¯¡¢½÷À¥È¥ê¥×¥ë¼ç±éºî¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡°ìÊý¤ÇÁ¡ºÙ¤Ê²ñÏÃ·à¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¤ÃËÀÆ±»Î¤Ë¤è¤ë¥È¥ê¥×¥ë¼ç±éºîÉÊ¤Ï¡Ö¥¤¥¿¥¤¥±¤ËÎø¤·¤Æ¡×¡ÊÆü¥Æ¥ì·Ï¡¢21Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Â¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢Ãæ»³»á¤ÏºÇ¶á¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ÇºÙ¤«¤¤¿´¾ð¤Ê¤É¤âÉÁ¼Ì¤µ¤ì¤ëBLºîÉÊ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡Ö¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤Î¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤Ë¤Ê¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤â¼¨¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¡¢½÷Í¥¥È¥ê¥×¥ë¼ç±éºî¤¬¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤Þ¤¿¡¢ÃËÀÇÐÍ¥¥È¥ê¥×¥ë¼ç±éºî¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡£¤â¤·¤¯¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·¤¿¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¡û¡Ä¡Ö¿ä¤·¤Î»¦¿Í¡×¤Î3¿Í¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¸ÄÀ¤È¼ã¤µ¸Î¤ÎÃ»½ê¤â¥Ï¥Ã¥¥ê¤ÈÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹âµÜ¥ë¥¤¡ÊÅÄÊÕ¡Ë¤Ï¡ÖÇ¯Ä¹¼Ô¤Ç¤Û¤«¤Î2¿Í¤Ë¿´ÇÛ¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬1¿Í¤ÇÇØÉé¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡¢ÁáÀî¥Æ¥ë¥Þ¡Ê²£ÅÄ¡Ë¤Ï¡Ö¸«¤¨¤ÃÄ¥¤ê¤À¤±¤É¡¢°ìÈÖ¤Î¾®¿´¼Ô¡×¡¢ÂôËÌ¥¤¥º¥ß¡ÊÎÓ¡Ë¤Ï¡ÖÊª»ö¤ò¥Ï¥Ã¥¥ê¸À¤¨¤Ê¤¤¡£Æ±À¤«¤é·ù¤ï¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¡×¤À¡£Ãæ»³»á¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤¬1¿Í¤Î½÷À¤È¤·¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤â¸«¤É¤³¤í¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿