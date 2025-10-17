¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢3Ï¢¾¡¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Ë²¦¼ê¡ª¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬µ»¤¢¤ê»°ÎÝÂÇ¡õÀèÀ©ÆÀÅÀ¡¡º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ï´°àú¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÇPS3¥»¡¼¥ÖÌÜ
¡û¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¡3¡Ý1¡¡¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¡¡¡ü
¡ã¸½ÃÏ»þ´Ö10·î16Æü¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ä
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡¦¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¤È¤ÎÍ¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤ò3Ï¢¾¡¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê31¡Ë¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¡¢2»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£5ÈÖ¼ê¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤·¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó3¥»¡¼¥ÖÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥º¤ÏÂè1Àï¤ËÂ³¤¤¤Æº¸ÏÓ¥¢¥·¥å¥Ó¡¼¤ò¥ª¡¼¥×¥Ê¡¼µ¯ÍÑ¡£3»î¹çÏ¢Â³¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÃ«¤Ï½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢³°³ÑÄã¤á¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ËÂÎÀª¤òÊø¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢±¦¼ê°ìËÜ¤Ç½¦¤Ã¤Æ±¦ÍãÀþ¤Ø¡£²÷Â¤òÈô¤Ð¤·¤Æ°ìµ¤¤Ë»°ÎÝ¤ËÅþÃ£¤·¡¢Â³¤¯2ÈÖ¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ÇÀèÀ©¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ó¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·Ä¾¸å¤Î2²óÉ½¡¢ÀèÈ¯±¦ÏÓ¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÂÇÀþ¤Ï2ÈÖ¼ê±¦ÏÓ¥ß¥¸¥ª¥í¥¦¥¹¥¡¼¤ÎÁ°¤ËÄÀÌÛ¡£3²ó°Ê¹ß¤ÏÎ¾±¦ÏÓ¤È¤â¤ËÌµ°ÂÂÇ¤ÈÅê¼êÀï¤ò±é¤¸¡¢1ÂÐ1¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï6²óÎ¢¡¢¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¤¬°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É±¦ÏÓ¥ß¥¸¥ª¥í¥¦¥¹¥¡¼¤«¤é°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¹¥µ¡¤òºî¤ê¡¢¥È¥ß¡¼¡¦¥¨¥É¥Þ¥ó¤ÎÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤ÇºÆ¤Ó¾¡¤Á±Û¤·¡£¤µ¤é¤ËÆó»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤é3ÈÖ¼ê±¦ÏÓ¥¦¥ê¡¼¥Ù¤Î¸£À©°Á÷µå¤Ë¤è¤êµ®½Å¤Ê3ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ù¥·¥¢¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¦¥È¥é¥¤¥Í¥ó¡¢¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥Ð¥ó¥À¤Î3Åê¼ê¤Ç¥Ö¥ê¥å¥ï¡¼¥ºÂÇÀþ¤ÎÈ¿·â¤òËÉ¤®¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬9²óÉ½¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£5ÈÖ¥Ü¡¼¥ó¤Ë¤Ï»°Í·´Ö¿¼¤¯¤Ø¥´¥í¤ò±¿¤Ð¤ì¤ë¤â¡¢Í··â¼ê¥Ù¥Ã¥Ä¤¬²ÚÎï¤Ê¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤ò¸«¤»¤ÆÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ò»Â¤Ã¤¿¡£Â³¤¯6ÈÖ¥Õ¥ì¥ê¥Ã¥¯¤òÍ·Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï7ÈÖ¥À¡¼¥Ó¥ó¤ò¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£¥·¥ê¡¼¥ºÀ®ÀÓ¤ò3¾¡0ÇÔ¤È¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£