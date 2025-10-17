◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦 ドジャース３―１ブルワーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルスードジャースタジアム）

ドジャースが１６日（日本時間１７日）、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦の本拠地・ブルワーズ戦で接戦を制し、３勝無敗とした。これまでのメジャーの７試合制のポストシーズンでは３勝無敗となったチームは０４年のア・リーグ優勝決定シリーズのヤンキースを除く４１チーム中４０チームが勝っており、突破率は９７・６％となった。

「１番・指名打者」でフル出場した大谷翔平投手（３１）は、初回先頭の１打席目に右翼線へ三塁打を放ち、続くベッツの適時二塁打で生還。地区シリーズ以降の７試合では初の長打で先制点を演出して、勝利に貢献。あす１７日（同１８日）の第４戦ではストレート突破へ先発登板する。

ドジャースは初回、大谷が先発左腕のアシュビーから右翼へ三塁打を放つと、続くベッツの適時二塁打で１点を先取。ブルワーズは初回から２番手右腕で本来は先発のミジオロウスキーが上がった。２回には先発右腕のグラスノーがバウアーズに１死三塁から中前適時打を浴びて同点。その後はグラスノー、ミジオロウスキーの両長身右腕が好投して得点を奪えず、試合は１―１で進んでいった。試合が動いたのは６回。スミスの左前安打とフリーマンの四球で１死一、二塁のチャンスをつくると、エドマンの中前適時打と３番手ウリーベのけん制悪送球で２点を奪って勝ち越した。

３―１で２点リードの９回は５番手で佐々木朗希投手（２３）が登板。今シリーズの第１戦では１安打２四球１失点であと一つのアウトを奪えずにリリーフ失敗で降板となったが、中２日の登板でしっかりと試合を締めくくってセーブがついた。先頭のボーンの三遊間の辺りは、遊撃手のベッツが好送球でアウトにする守備にも助けられた。本拠地からは「ローキ、ローキ！」のコールも起こった。最後は２死無走者でダービンをスプリットで空振り三振に斬った。