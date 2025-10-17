元「ＢｉＳＨ」のハシヤスメ・アツコが、別人級の変ぼうを遂げた。

１６日の日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」（木曜・午後８時）で、有名人が「ぱっつん前髪」で変身を遂げる企画に登場。ハシヤスメは初めて髪をカラーリングし、眉毛よりかなり上に切りそろえた前髪でイメチェンした。

放送後は自身のＳＮＳでも「ぐるナイ 前髪ぱっつんチェンジありがとうございました 新しい自分を発見できた良い機会でした！」と感謝。「担当してくださった美容師さんも親身になって短い時間で何ができるか提案してくださり信頼できる方でした」とつづった。

「髪色も、きっかけが無いと染めることも無かったと思うので きっかけをくださり感謝してます モモコさんもリモートでありがとね〜！」と人生初の茶髪に大満足した様子。

ネット上では「ハシヤスメ別人！！」「別人すぎる」「メガネも変わって誰！？にはなる笑」「ハシヤスメさん、誰だか分からなくなってる」「ハシヤスメさん可愛いけど誰かわからないｗ」「前髪も髪色も見たことないハシヤスメさんになっててびっくりでした」「茶髪ロングはめっちゃ似合ってる」「劇的大変身」「髪を染めるのも人生初」と変わりすぎだと仰天していた。