◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦 ブルワーズ1―3ドジャース（2025年10月16日 ロサンゼルス）

43年ぶりのワールドシリーズ進出を目指すブルワーズは16日（日本時間17日）、敵地でドジャースとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第3戦に1―3で敗れ、0勝3敗で後がなくなった。第4戦は17日（日本時間18日午前9時38分開始予定）に行われる。

ドジャース投手陣の前に1点に封じられた。3試合いずれも1得点。2回にバウアーズの中前適時打で同点としたが、3回以降はわずか1安打に終わった。

オープナーを採用し、救援左腕のアシュビーが先発したが、大谷に右翼線三塁打、続くベッツに右中間二塁打を打たれて先制を許す。さらに1死一、二塁となったところで、怪物新人のミジオロウスキーをマウンドへ。最速は102.5マイル（約164.9キロ）をマークするなど、ドジャースに行きかけた流れを止める好投を見せたが、球速が落ちてきた6回。1死から安打と四球で1死一、二塁のピンチを招き、エドマンに中前に運ばれ勝ち越しを許した。さらに救援したウリベが一塁けん制球が悪送球となって3点目が入った。

さらに7回の打席でチームをけん引してきた1番打者のチョウリオが負傷していた右太腿裏付近を痛めて途中交代した。第4戦はドジャースは大谷翔平投手が先発する。非常に厳しい状況に追い込まれた。