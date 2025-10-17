浜田雅功、Shigekixと貴重2ショット 場所は“創業150年以上”うなぎの老舗
ブレイキンダンサー・Shigekixが18日放送のMBSテレビ『ごぶごぶ』（後1：54〜 ※関西ローカル）に出演する。
【動画】「俺とどっこいやな」Shigekixのダンスに対抗心を燃やす浜田雅功
浜田と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う同番組。今回の相方は日本を代表する ブレイキン ダンサー・Shigekix。世界大会を史上最年少の18歳で優勝して以降、数々の大会を制し、2024年にはパリ五輪にも出場した。
オープニングは、MBS1階にあるステージ。突然ヒップホップの音楽が鳴り響き、驚く浜田の前にキレッキレのダンスを披露しながらShigekixが登場。次々と繰り出される世界レベルの技に、浜田も「すごいな〜」と感激する。しかし浜田はShigekixに対し、「シゲ、俺とどっこいやな。俺が出てたらチャンピオンになれてないで」と対抗。Shigekixは笑いながら「別の方向に行っていただけてよかったです！」と切り返す。
大阪狭山市生まれのShigekixを迎えた今回は、「若きレジェンドブレイキン世界王者・Shigekixとシゲキマックスな聖地巡礼〜！」と題し、Shigekixゆかりの地を巡る。最初に向かったのは創業150年以上のうなぎの老舗「炭焼きうなぎの魚伊」。「ここぞという時は、いつだってうなぎを食べて勝負に臨むんです」と“勝負メシ”であることを明かす。
浜田が「パリの時はどうやった？」と尋ねると、「いい質問いただきましたね。パリの時も食べましたよ！」と即答。オリンピックの際も冷凍のうなぎを持参し、現地のシェフに調理してもらったという。浜田に「今日、別に大会でもないのに！」とツッコまれるも、「浜田さんとのロケはかなり気合が入るので！」と笑顔で返答。一口頬張ると2人の箸は止まることなく、「今日のロケ、うまくいきます！」と堂々と宣言する。
