ATEEZのHONGJOONG＆YUNHO、永瀬廉と交わした約束とは 「J-POPの推しソング」も紹介
韓国の8人組ボーイズグループ・ATEEZのHONGJOONGとYUNHOが、23日に放送されるテレビ東京の音楽番組『ミュージックカプセル 〜人生の推しソング〜』（深2：05）に初出演する。MCの永瀬廉（King ＆ Prince）と初共演する。
【番組カット】永瀬廉と初共演！盛り上がるHONGJOONG＆YUNHO
10月よりスタートした同番組は、「人生の推しソング」をテーマに、さまざまなゲストの音楽体験や思い出を通じて、その人の人生に寄り添った楽曲を紹介する音楽トークバラエティーで、永瀬が初MCを務める番組としても話題となっている。
番組内ではそれぞれの「J-POPの推しソング」の紹介や練習生時代の話に加えて、永瀬と交わした約束も明かされる。
【番組カット】永瀬廉と初共演！盛り上がるHONGJOONG＆YUNHO
10月よりスタートした同番組は、「人生の推しソング」をテーマに、さまざまなゲストの音楽体験や思い出を通じて、その人の人生に寄り添った楽曲を紹介する音楽トークバラエティーで、永瀬が初MCを務める番組としても話題となっている。
番組内ではそれぞれの「J-POPの推しソング」の紹介や練習生時代の話に加えて、永瀬と交わした約束も明かされる。