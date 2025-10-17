【SVリーグ】アランマーレ山形 1ー3 Astemoリヴァーレ茨城（10月12日・女子第1節）

【映像】角度がエグい衝撃の直角スパイク

昨季「トップスパイカー」と「トップブロッカー」の二冠に輝いた超高身長の女子選手が、世界レベルの高さを武器に理不尽なスパイクを叩き込みアリーナが「おぉ」とどよめく一幕があった。

大同生命SVリーグ女子が10月10日に開幕し、昨季のレギュラーシーズンを8位で終えたAstemoリヴァーレ茨城はアランマーレ山形と対戦。第4セットを18−12とリードして迎えた場面で、リーグ屈指のミドルブロッカーであるアメリカ代表のブリオンヌ・バトラーが披露したプレーが注目を集めた。

両チームともに好守備が光る長いラリーで突破口を見いだせない中、Astemoのセッター・境紗里奈がネットの近くでポジションを取っていたバトラーに滞空時間が短いクイックなトスを上げた。

これに素早く反応した身長195cmのミドルブロッカーが角度のついた強烈なスパイクを叩き込む。相手選手の前に突き刺すような強烈な一打で長いラリーに終止符を打つと、衝撃の角度に「おぉ！」と館内がどよめいた。

アメリカ代表にも名を連ねる実力者であるバトラーは、昨季のSVリーグでアタック決定率51.7％を記録し、トップスパイカーの個人タイトルを獲得しており、この試合でも12回の打数に対して10得点を記録。アタック決定率83.3%という驚異的な決定力を見せつけた。

彼女の活躍もあり、Astemoリヴァーレ茨城は前日に行われたGAME1に続いてセットカウント3ー1で勝利。開幕2連勝でスタートを切った。（ABEMA de J SPORTS／SVリーグ）