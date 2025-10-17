日本維新の会は、自民党の高市総裁を首相に指名する条件として、12の政策項目を示しました。維新の関係者は「今は連立したいから政策実現しようとなっている」と指摘。自民党は参政党にも協力を求めていますが、維新の要求をどこまで受け入れるのでしょうか。

■維新が示した条件は…12の政策項目

藤井貴彦キャスター

「自民党と日本維新の会が急接近したことで、高市首相誕生の可能性が高まってきましたが、そのための条件として維新が提示したのが、12の政策項目です」

「維新が2本柱の軸にしている社会保険料の引き下げを含む社会保障政策と、災害時に首都の中枢機能を大阪などが代替できるようにする副首都構想のほか、教育の無償化なども求めています」

「また、自公の連立解消のきっかけとなった政治とカネの問題も、企業・団体献金の廃止などとして盛り込まれています。維新は、のめる項目については期日を明確に記載するよう求めています。これらすべての条件を、自民党はのまなければならないのでしょうか？」

小栗泉・日本テレビ報道局特別解説委員

「これは交渉事なので、維新としてもまずは風呂敷を広げたということだと思います。ある維新のベテラン議員も『いま自民党は必死だから、政策協議ではとにかく高い球を投げ続けることが大事』と話しています」

「ここからどれだけ維新の政策実現に自民党が応じてくれるのか、待ちの姿勢というわけです。ただ維新は19日に大阪で常任役員会を開き、連立に向けた最終確認をする予定です。維新の幹部の1人は『できれば明日（17日）自民党には返事をしてほしい』と言います」

■吉村代表「連立を視野に入れている」

藤井キャスター

「自民と維新の間である程度折り合いがついた場合は、そのまま自民・維新の連立政権樹立となるのでしょうか？」

小栗委員

「そうですね。維新の吉村代表は『連立を視野に入れている』とも公言しています」

「ある維新の幹部経験者は、『やっぱり与党に入りたいということなんだ。本当なら政策実現をしたいから連立という話なのに、いまは連立をしたいから政策実現しようとなっている』と、党内の空気感を話しています」

「また別の幹部経験者は、『与党入りは確実にしますよ、これはもう』と見通しを示しています。ただ党内には反対意見もあり、『数人は維新からこぼれるのでは』という見方などもあって、まだまだ不安定な状況であることは間違いありません」

■政権のカラー、保守的な色合い強く？

藤井キャスター

「おぼろげながら、少しずつ自民・維新の連立政権が見えてくるのかなというところですが、実際どんな政権の姿になるのでしょうか？」

小栗委員

「それはまだ先の話なので、まだ確たることは言えません。ただ、これまでの石破政権などと比べるとかなり保守的な色合いが強くなりそうだとは言えると思います」

「維新は、自民党に提出した協力条件の中に、例えば『外国人比率の上昇抑制』など、外国人の受け入れに上限を設けて規制を厳しくしようという項目を入れています」

「また、『旧宮家の男系男子の養子縁組を実現する皇室典範の改正』、つまり女系天皇や女性天皇は認めず、あくまでも皇統（男系男子）によって天皇の血筋を維持しようという項目もあり、かなり保守的なカラーが強い政策が並んでいます」

■維新と組んでも過半数には届かず

小栗委員

「高市総裁は16日に参政党の神谷代表と会談して、首相指名選挙での協力を要請し、神谷代表は党に持ち帰りました。15日には自民党は政治団体『NHKから国民を守る党』の斉藤健一郎参議院議員と参議院の会派『自民党・無所属の会』を結成したと発表しています」

「こうした自民党の急な動きというのは、たとえ維新と組んでもまだ衆参ともに過半数には足りないという背景があります」

「それだけに、ある国民民主党の幹部は『今回の自民党の連立協議は究極の数合わせだ』と強く批判しています」

「立憲民主党の幹部は、『NHK党だの参政党だの…。いいんだよ、それで。（政権に）保守の色がつく。逆に立憲民主党としては、そこからこぼれた人たちを拾えるように固めておくことが仕事だ』と対立姿勢を明確にしていました」

藤井キャスター

「日本維新の会が条件として突きつけた12の政策の要求を、自民党はどこまで受け入れるのでしょうか。17日午後には、両党の政調会長による会談が予定されています」

（10月16日『news zero』より）