とちぎテレビ

世界のトップ選手が集結する、自転車ロードレースの国際大会「宇都宮ジャパンカップサイクルロードレース」が１７日開幕するのを前に１６日、選手が宇都宮市の佐藤栄一市長を表敬訪問し、意気込みを語りました。

「宇都宮ジャパンカップサイクルロードレース」は、国際自転車競技連合ＵＣＩが公認する国際大会で、世界トップカテゴリーのワールドチームが参戦するアジア最高峰の大会です。

大会が開幕するのを前に１６日、２年前の大会で優勝したベルギーの「アンテルマルシェ・ワンティ」のアイケ・フィスベーク監督と今村駿介選手、それにイタリアの「ソリューションテック・ヴィーニファンティーニ」所属で、１４回目の出場となる新城幸也選手など８人が、宇都宮市役所を訪れました。

佐藤市長は「このレースは本物の走りが見られると人気です。安全で真剣な走りができるよう準備していますので、選手の皆さんは十分に力を発揮してください」と歓迎しました。フィスベーク監督は「レースを楽しみにしています。強いチームを連れてきたので期待してください」と話しました。

大会は世界１９のチームから１００人を超える選手が出場し、１７日はチームプレゼンテーション、１８日には宇都宮市の中心部で「クリテリウム」、そして、１９日に森林公園で「ロードレース」が行われます。