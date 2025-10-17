ÂÎ©²ÂÆà¡¢26ºÐÃÂÀ¸Æü¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¡Ö²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤é²Ä°¦¤¤¥Á¥ç¥³¥±¡¼¥¡×É×¤ÎÌîµåÁª¼ê¤«¤é
¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÂÎ©²ÂÆà¡Ê26¡Ë¤¬¡¢16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄê¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö26ºÐ¡ªÃÂÀ¸ÆüÅöÆü¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È²á¤´¤¹¡ª¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤ë¤Î¥Ï¡¼¥È¤Ê¤ó¤Æ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÆü¤Ë¤·¤¿¤¤¤«¤é¤Ã¤Í¤Ã¡£º£²ó¤ÎBirthday Party 2025¤â¡¢¤Þ¤¿¤Þ¤¿¤µ¤¤¤Ã¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¡ªºÐ¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¡¢ÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ËÆüº¢¤Î´¶¼Õ¤ÎÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡ª¤Ã¤Æ»×¤¦¤Î¤Í¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¿§¤ó¤Ê·Á¤Ç¡¢ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤«¤Ê¤¡¤È»×¤¦¤Î¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î¾Ð´é¤¬»ä¤ÎÌµ¸ÂÂç¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡ª¥Û¥ó¥È¤Ë¥Í¡ª¤¢¤Ê¤¿¤Î¾Ð´é¤ò¤³¤ì¤«¤é¤âÂ¦¤Ç¸«¼é¤é¤»¤Æ¤Í¥Ï¡¼¥È¥À¥¤¥¹¥¤Ê¤Î¡ª¡×¤Èµ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¤¹¤ëÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤·¤Æ²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤é¡¢²Ä°¦¤¤¥Á¥ç¥³¥±¡¼¥¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£²¹¤«¤¤¿Í¤Ð¤«¤ê¤¬Â¦¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤À¡£¤ß¤ó¤Ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈµºÜ¡£É×¤Îµð¿Í¡¦µÈÀî¾°µ±ÆâÌî¼ê¡Ê30¡Ë¤«¤é¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥±¡¼¥¤ò¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÂÎ©¤ÏºòÇ¯12·î¤Ë¡¢µÈÀî¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£´ôÉì¸©³¤ÄÅ»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢µÈÀî¤Ï´ôÉì¸©±©Åç»Ô½Ð¿È¡£¡ÖÆ±¤¸´ôÉì¸©½Ð¿È¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¶á¤¤µ÷Î¥¤Ç°é¤Ã¤¿2¿Í¡£¶¦ÄÌ¤ÎÏÃÂê¤âÂ¿¤¯¡¢»÷¤¿´¶³Ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¸ß¤¤¤ËÆ³¤«¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
24Ç¯4·î¤ËÃÏ¸µ¡¦³¤ÄÅ»Ô¤Ç³«¹»¤¹¤ë³¤ÄÅ¾®³Ø¹»¤Î¹»²ÎÀ©ºî¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£