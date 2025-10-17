女優の新木優子（31）が16日までに、自身のインスタグラムを更新。モデルの谷まりあ（30）の誕生日を祝福した様子を投稿した。

「少し前に...まりちゃんの30歳誕生日お祝い」とし、バースデーケーキを前にした2ショットを公開した。「この間まで二人とも学生だったのにねぇなんて話をしながら、楽しくて美味しい時間でした いつも笑顔でたくさんの癒しをくれてありがとう 30代もたくさん思い出が作れたら良いなぁ...」とつづり、ドレスアップした姿で寄り添う仲の良さを伝えた。

また、別の投稿では「誕生日ということで、気になっていたLabubuをお揃いでプレゼントして一緒に開封」と記し、動画をアップ。谷が希望を「狙いは…とりあえずピンク」として開封すれば、新木も「黒もかわいいいけれど、まりちゃんピンクだったらピンクがいいなあ」と封を開けると、2人とも濃淡の違いがあるピンクのLabubu（ラブブ）。「すごくない？ そんなことあるの」と喜びの表情で2体を並べた。

ファンやフォロワーからも「2人ともかわいすぎる」「超絶美人な2人」「めっちゃ可愛すぎるツーショット」「美女のお二人30代も仲良く」「服がかわいい」「大好きなゆうまり」「美女コンビ」「キュンクィーンシスターズ」「特別な時間のショット」などのコメントが寄せられた。