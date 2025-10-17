ÅìµÞ¡Ö¥Ê¥¾¤ÎÍî½ñ¤ÅÅ¼Ö¡×¤ÎÅ¿Ëö ±èÀþ½»Ì±¤¬ÁûÁ³ ¡Ö¤¢¤Î¤ä¤êÊý¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È´´Éô
¤¢¤«È´¤±¤¿±èÀþ¤òÁö¤ëÅÅ¼Ö¤Ë¡ÈÍî½ñ¤¡É¤¬
¡¡ÅìµÞÅÅÅ´¤ÎÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ³á¤¬Ã«±Ø¡ÊÀîºê»Ô¡Ë¤Ç2025Ç¯10·î5Æü¡¢³Æ±ØÄä¼Ö¤È²óÁ÷Îó¼Ö¤Î¾×ÆÍ»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¡¢¤Û¤Ü24»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê°ìÉô¶è´Ö¤¬ÉÔÄÌ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿®¹æ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀßÄê¤ÎÉÔÈ÷¤¬¸¶°ø¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÅìµÞ¤Ï±Æ¶Á¤ò´Õ¤ß¡¢19Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ä¹ÄÅÅÄ¼ÖÎ¾¹©¾ì¤Î°ìÈÌ¸ø³«¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÅÅ¼Ö¤Þ¤Ä¤ê¡×¤ÎÃæ»ß¤â·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¤³¤³¤Þ¤Ç¥Ï¥Ç¤Ë¡Ä¡Û¤³¤ì¤¬¡ÈÍî½ñ¤¡É¤µ¤ì¤¿¡ÖÅìµÞ¤Î¿··¿ÅÅ¼Ö¡×¤Ç¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡Ë
¡¡ÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¤Î¤Û¤«¡¢Ä¾ÄÌ±¿Å¾¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÂç°æÄ®Àþ¤Ç¤Ï¡¢¾×ÆÍ»ö¸Î¤Î¾¯¤·Á°¤Î2025Ç¯9·î¾å½Ü¡¢¤¢¤«È´¤±¤¿±èÀþ¤òÁö¤ëÏ©Àþ¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¡ÈÁû¤®¡É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ÖÂÎ¤Î²¼È¾Ê¬¤ËÇÈÀþ¤ÎÌÏÍÍ¤¬¥¹¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÈÍî½ñ¤ÅÅ¼Ö¡É¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¡¢Ã»Ê¸Åê¹Æ¥µ¥¤¥È¡ÖX¡×¡Êµì¡¦¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÇÏÀµÄ¤ò¸Æ¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÈþ¤·¤¤»þÂå¤Ø¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤ò·Ç¤²¡¢Àè¿ÊÅª¤ÊÅÅ¼Ö¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÆ³Æþ¤·¡¢¤¢¤«È´¤±¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬ÅìµÞ±èÀþ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¡ÈÍî½ñ¤ÅÅ¼Ö¡É¤ÏÃæ¹âÇ¯ÁØ¤Î´Ö¤Ç¡¢Ï«»ÈÊ¶Áè¤¬·ã¤·¤«¤Ã¤¿1970Ç¯Âå¤Îµì¹ñÅ´ÅÅ¼Ö¤Ë¡Ö¥¹¥È¸¢Ã¥´Ô¡×¤Ê¤É¤ÎÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¤Î¼çÄ¥¤ò½ñ¤²¥¤Ã¤¿¡Ö¥¢¥¸ÅÅ¼Ö¡×¤ò»×¤¤½Ð¤¹¸þ¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤Û¤É¡¢ÇÉ¼ê¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤óÅìµÞÅÅÅ´¤Ë¡Ö¥¢¥¸ÅÅ¼Ö¡×¤òÁö¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ê²Ð¼ï¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¯¡¢¤¤¤¿¤º¤é½ñ¤¤ò¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¤òÃµ¤í¤¦¤È¡¢É®¼Ô¡ÊÂçÄÍ·½°ìÏº¡§¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò·ÐºÑÉô¼¡Ä¹¡Ë¤Ï9·î30Æü¤ÎÊóÆ»¸ø³«»þ¤ËÅìµÞÅÅÅ´Å´Æ»»ö¶ÈËÜÉô¼ÖÎ¾Éô¤ÎÌçÅÄµÈ¿ÍÅý³çÉôÄ¹¤Ø¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ö²¿³ØÌÏÍÍ¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡ÈÍî½ñ¤ÅÅ¼Ö¡É
¤½¤Î¡ÈÍî½ñ¤ÅÅ¼Ö¡È¤Ï¡¢ÅìµÞÅÅÅ´¤¬Âç°æÄ®Àþ¤Î³Æ±ØÄä¼ÖÍÑ¤È¤·¤Æ25Ç¯7·î2Æü¤Ë±Ä¶È±¿Å¾¤ò»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹À½ÅÅ¼Ö6020·Ï¤Î5Î¾ÊÔÀ®¤È¤¤¤¦¿¿¿·¤·¤¤ÅÅ¼Ö¤Ç¤·¤¿¡£
6020·Ï¡£¤³¤Î¸å¡¢Â¦ÌÌ¤Ë¡ÈÍî½ñ¤¡É¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÊÂçÄÍ·½°ìÏº»£±Æ¡Ë
¡¡6020·Ï¤ÏÂç°æÄ®Àþ¤ÎµÞ¹Ô¤Ë»È¤ï¤ì¤ë7Î¾ÊÔÀ®¤¬2018Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ËÂ³¤¡¢³Æ±ØÄä¼Ö¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë9000·Ï¤È9020·Ï¤òÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë5Î¾ÊÔÀ®¤¬ÄÉ²ÃÅêÆþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£5Î¾ÊÔÀ®¤Ï2027Ç¯¤´¤í¤Þ¤Ç¤Ë·×18ÊÔÀ®¡¢90Î¾¤¬½ç¼¡ÅêÆþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤è¤ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÇ¿·¤Î¼ÖÎ¾¤Ë¥¹¥×¥ì¡¼¤ÇÌÏÍÍ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¥Ô¥«¥Ô¥«¤Ê¼ÖÎ¾¤¬ÂæÌµ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë±Ç¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥Ô¥«¥Ô¥«¡×¤Ê¿¿¿·¤·¤¤¼ÖÂÎ¡¢¤½¤ì¤³¤½¤¬ÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¯¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÌçÅÄÅý³çÉôÄ¹¤Ï±Ø¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤ËÅÅ¼Ö¤¬¿ÊÆþ¤·¡¢Èâ¤¬³«¤¯¤Î¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²ÄÆ°¼°¥Û¡¼¥àºô¤ò³«¤±¤ëºÝ¤Ë¡Ö¼ÖÎ¾¸¡ÃÎ¥»¥ó¥µ¡¼¤¬²£¤«¤é²èÁü²òÀÏÇ§¾Ú¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢6020·Ï¤Î5Î¾ÊÔÀ®¤Ï¡Ö¼ÖÂÎ¤¬¾¯¤·¡È¤¤ì¤¤¤¹¤®¤¿¡É¤¿¤áÈ¿¼ÍÎ¨¤¬¹â¤¯¡¢¡ÊÂç°æÄ®Àþ¤«¤é¾è¤êÆþ¤ì¤ë¡ËÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¤Î¶è´Ö¤Ç¥»¥ó¥µ¡¼¤¬¼ÖÂÎ¤òÇ§¼±¤Ç¤¤Ê¤¤ÌäÂê¤¬¤¿¤Þ¤Ëµ¯¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂÐºö¤È¤·¤Æ¡Ö¸½¾ì¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¥¹¥×¥ì¡¼¤ò¤½¤³¤Þ¤ÇÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤´¶¤¸¤ÇÅÉ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸÷¤ËÅö¤¿¤ë¤È¡ÊÇÈÀþ¤òÉÁ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤¬¡ËÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤½¤¦¤Ç¤¹¡£SNS¤Ê¤É¤ÇÏÀµÄ¤ò¸Æ¤ó¤À¤³¤È¤ò¼õ¤±¤ÆÅìµÞÅÅÅ´¤Ï¡Ö¤¢¤Î¤ä¤êÊý¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¡¢¥¹¥×¥ì¡¼¤òÍî¤È¤·¤¿¤È²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥×¥ì¡¼¤òÍî¤È¤·¤¿¸å¤Ç¼ÖÂÎ¤òÇ§¼±¤Ç¤¤Ê¤¤¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÈ¯À¸¤Ï¡Ö¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤â¤Î¤Î¡¢¥»¥ó¥µ¡¼Â¦¤¬¼ÖÎ¾¤ò¤è¤ê¸¡ÃÎ¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¹©É×¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Âç°æÄ®Àþ¤Î¶è´Ö¤Ç¤Ï¡Ö¥Û¡¼¥à¥É¥¢¡Ê²ÄÆ°¼°¥Û¡¼¥àºô¡Ë¤¬Èâ¤ÈÏ¢Æ°¤¹¤ë¤Î¤ÇÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤ì¤é¼ÖÎ¾¤ÏÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¤ÎÄ¹ÄÅÅÄ¸¡¼Ö¶è¤Ë½êÂ°¤·¤Þ¤¹¡£10·î6Æü¤Ë¤ÏÁ°Ìë¤Î¾×ÆÍ»ö¸Î¤ò¼õ¤±¤ÆÂç°æÄ®Àþ¤âÎó¼ÖËÜ¿ô¤òÂçÉý¤Ë¸º¤é¤·¤Æ¤Î±¿¹Ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï³á¤¬Ã«±Ø¤¬»ö¸Î¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Õ¤µ¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÎó¼Ö¤¬¼Ö¸Ë¤«¤é½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Âç°æÄ®Àþ¤Î¼ÖÎ¾¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Åì²£Àþ¤Ê¤É¤«¤é¤ÎÅ¾Â°¤¬Ãæ¿´¤Ç¤·¤¿¡£¿¿¿·¤·¤¤¿·¼Ö¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÈþ¤·¤¤»þÂå¡×¤ÎÅþÍè¤¬¡¢»×¤ï¤Ì¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤òÀ¸¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
