¥°¥é¥É¥ë»°ÅÄÍªµ®¡¢¹õ¥µ¥¦¥ÊÉþ¡õ¥É¥ê¥ó¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¥Ç¥«²á¤®¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¡Ö¾è¤Ã¤±¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»°ÅÄÍªµ®¡Ê27¡Ë¤¬16Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥µ¥¦¥Ê¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
CBC¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Î·Ú¥È¥é¥Ã¥¯Î¹´ë²è¡ÖÆ»¤È¤ÎÁø¶ø¡×¤Ç¿·³ã¸©¤òË¬¤ì¤¿¡£¡Ö#³ÑÅÄÌ¨ÅôÂæ¤Ë¿·³ã»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë#ÊÛÅ·¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤Þ¤·¤¿¡¡¥µ¥¦¥Ê¤Èµï¼ò²°¤¬¹çÂÎ¤·¤Æ¤Æ¥µ¥¦¥Ê½ª¤ï¤ê¤Î¥µÈÓ¤¬¤á¤Ã¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ë¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¶»¸µ¤òÏª½Ð¤·¤¿¹õ¤¤¥µ¥¦¥ÊÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¹õÇò¤Î¥Ü¡¼¥À¡¼¥·¥ã¥Ä¤Ç¥É¥ê¥ó¥¯¤ò°û¤à»Ñ¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÇ°´ê¤Î#¥µ¥¦¥Ê¤ÎÇßÅò¡¡Á¬Åò¤¢¤¬¤êÉ÷¤¬µ¤»ý¤Á¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Í¡Á¡×¤ÈµþÅÔ¤Î¥µ¥¦¥Ê¤Ë¤â½Ð¸þ¤¤¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡Ö¥µ¥¦¥Ê½÷¿À¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö°ì½ï¤ËÆÝ¤ß¤¿¤¤¡×¡Öº£Æü¤â¾è¤Ã¤±¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¥Ç¥«²á¤®¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
»°ÅÄ¤Ï´ôÉì¡¦Í¬ÈåÀîÄ®½Ð¿È¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ç¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¾åµþ¤·¤¿¡£È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤É¤òÌ¥ÎÏ¤Ë¡¢23Ç¯3·î¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢24Ç¯12·î¤Ë¤Ï½é¼Ì¿¿½¸¡Ö¤ß¡¦¤¿¡¦¤¤¡©¡×¤òÈ¯Çä¡£Ãæ³Ø»þÂå¤Ë¤Ï¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤Ç¸©Âç²ñ½àÍ¥¾¡¤Î¹¥À®ÀÓ¤òµó¤²¤ÆÅì³¤Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É±¿Æ°¿À·Ð¤¬ÎÉ¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Âç³Ø»þÂå¤Ë¤ÏÈë½ñ¸¡Äê¤äÊíµ¸¡Äê¤â¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£CBC¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¾è¤Ã¤ÆÁ´¹ñ¤ÎÌ¾½ê¤òË¬¤ì¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£